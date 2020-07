Somando esforços junto a Associação Comercial e outras entidades representativas, a Câmara de Cambé enviou ofício ao Governo do Paraná pedindo a abertura do comércio em nossa cidade. O esforço do Legislativo cambeeense é no sentido de reverter a determinação do Decreto 4.942, o qual determina o fechamento do comércio de Cambé e região por mais 14 dias. É oportuno ressaltar que o inconformismo é geral, com manifestações dos comerciantes e também ações na Justiça como o objetivo de derrubar os efeitos do Decreto do Governador Ratinho Júnior.

No documento, os Vereadores lembraram que o comércio de Cambé ainda sofre os efeitos do fechamento obrigatório anterior, em cumprimento as determinações das autoridades de Saúde, por conta do combate à pandemia provocada pelo Coronavírus. Eles advertem que, o novo fechamento do comércio e de outras atividades econômicas irá contribuir para o agravamento do desemprego e o aumento da crise social que já atinge muitas famílias.

O ofício da Câmara destaca que, “Desde o começo da pandemia o município de Cambé juntamente com as autoridades, os profissionais de Saúde, as entidades, o Poder Legislativo e demais órgãos se empenharam para disponibilizar uma estrutura de atendimento à população, e todas medidas sanitárias e de postura cabíveis foram tomadas naquele momento. Todos os setores do município se empenharam e não mediram esforços para combater a disseminação, desse vírus tão perigoso, entre os munícipes”.

Por fim, os Vereadores pedem a abertura do comércio e das demais atividades econômicas (com a devida obediência a todas as recomendações das autoridades de Saúde), para que os efeitos da pandemia não sejam ainda mais danosos com o aumento do já elevado número de desempregados e do agravamento da situação social em Cambé.