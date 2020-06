Por iniciativa do Vice-presidente 𝐍𝐢𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐚 𝐁𝐚𝐡𝐢𝐚, os Vereadores de Cambé aprovaram, por unanimidade, 𝗠𝗢ÇÃ𝗢 𝗛𝗢𝗡𝗥𝗢𝗦𝗔 em homenagem ao soldado da Polícia Militar, 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐆𝐨𝐧ç𝐚𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐥𝐝𝐚𝐬, por ato de coragem e bravura.

Com 33 anos, natural de Cambé, há 4 anos ele faz parte do quadro efetivo da Polícia Militar do Paraná, lotado na 6ª Companhia Independente de Ivaiporã, na região do Vale do Ivaí.

Na sexta-feira (29), Nilson fez a entrega da Moção ao homenageado.

O Soldado Eduardo relatou que, no dia 7 de Maio, por volta das 11 horas da manhã, estava pintando um quarto de sua casa no Jardim Santo Amaro quando ouviu gritos de socorro. Imediatamente correu até uma residência próxima onde encontrou duas mulheres e uma criança em situação de desespero por causa do fogo que começava a se alastrar pelo quarto. Após acalmá-las, ele disse que, com uma mangueira, e depois com um extintor, conseguiu controlar o fogo.

Ao tomar conhecimento dessa ação do Soldado Eduardo, por meio de comentários dos moradores daquela região, o Vereador Nilson da Bahia tomou a iniciativa de homenageá-lo pela sua atitude de “coragem e bravura”.

Para o Vice-Presidente da Câmara, infelizmente as coisas ruins que estão acontecendo sempre ganham grande destaque na mídia, mas ele acredita ser importante divulgar também as coisas positivas que estão ocorrendo, como essa ação do Soldado Eduardo Gonçalves Caldas.