A Prefeitura de Cambé decreta nesta terça-feira medidas para evitar a dispersão do Coronavírus (COVID-19) no município.

A partir de hoje, ficam suspensos os eventos públicos já agendados e também se recomenda o cancelamento de eventos particulares para evitar a aglomeração de pessoas.

Além disso, as escolas municipais já receberam a instrução para realizar a suspensão total das aulas no dia 23, próxima segunda-feira e a partir de amanhã, dia 18, será facultativa a presença dos alunos na rede municipal .

Para facilitar a aquisição de materiais destinados à saúde e limpeza dentro dos órgãos municipais, fica dispensado, temporariamente, o processo de licitação desses produtos. Assim, os locais públicos devem aumentar a frequência de higienização e limpeza. O decreto também interrompe a visitação na Biblioteca Pública, museu e quaisquer eventos culturais e artísticos.

A Secretaria do Trabalhador também vai adotar novas medidas para o atendimento. Agora, os serviços serão oferecidos apenas através do agendamento pelo número 3174-0443, para evitar a formação de filas de espera. As medidas fazem parte das recomendações do Ministério da Saúde, que declarou a situação emergencial para a saúde pública no contexto nacional. As determinações do decreto são por tempo indeterminado ou até que haja outro pronunciamento sobre esse estado de emergência.