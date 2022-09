Cambé faz solenidade em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil

A Prefeitura de Cambé organizou para a manhã desta quarta-feira (07) uma solenidade em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. O evento vai acontecer no Centro Cultural (Rua Otto Gaertner, 210 – Centro), a partir das 9h. Para a celebração, estarão presentes diversas autoridades, servidores públicos e alunos da rede municipal de Educação. A solenidade é aberta ao público.

Durante o evento, o Coral Palestrina vai entoar o Hino Nacional Brasileiro e alunos de três escolas municipais farão apresentações sobre a temática da Independência. O grupo de escoteiros da cidade também fará uma demonstração no cerimonial. Além disso, no dia, as bandeiras de Cambé, do Paraná e do Brasil serão hasteadas em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.