O Cambé Handebol Feminino Master 44 sagrou-se campeão da 4ª edição do Summer Cup Internacional, realizado em Itajaí/SC, de 21 a 29 de janeiro. A equipe empatou com Ponta Grossa, com o placar de 9×9, e derrotou a equipe Donas da Bola/Curitiba por 16×9.

O destaque da competição foi o retorno à quadra da atleta e técnica Soraya, que já é uma multicampeã. Na partida final, Soraya fez um gol e foi homenageada no evento. A história de Soraya é um exemplo de superação, fé e amor ao esporte. Em sua vida, ela venceu o câncer por três vezes, uma trombose e ainda teve de enfrentar a COVID-19.

Parabéns ao Cambé Handebol Feminino Master 44 por mais uma conquista e a Soraya por sua dedicação e coragem. O esporte é uma ferramenta poderosa para enfrentar as adversidades da vida e comemorar as vitórias, e essa equipe é uma prova disso.