A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma blitz na cidade de Londrina no dia 31 de janeiro de 2023. O evento foi liderado pelo Ten.-Cel QOPM Nelson Villa Júnior, Comandante do 5º BPM.

A blitz teve início às 07:00 e se estendeu até o término. Durante o período da manhã e início da tarde, foram realizados pontos de bloqueio na área central e na Gleba Palhano.

Ao todo, 44 pessoas e 025 autos e 012 motos foram abordadas. A ação resultou em 03 veículos recolhidos e 08 notificações. Dentre os veículos recolhidos, 01 moto e 02 autos. A notificações incluíram 01 BOU de Infração de Trânsito.

A Polícia Militar do Paraná convida a população a denunciar qualquer tipo de crime ou situação suspeita através do Disque Denúncia 181. A PMPR acredita que juntos, podemos fazer a diferença e garantir a segurança de todos.

“Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença”.