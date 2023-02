Infelizmente, a doutora Cláudia Aparecida Fontes, moradora de Londrina, perdeu a vida em um acidente de carro na PR-323. De acordo com testemunhas, o veículo da vítima aquaplanou e colidiu com um caminhão de ração perto do cruzamento da PR-323 com a PR-437, em Sertanópolis. O corpo da doutora foi levado ao IML de Londrina.

Como médica, a doutora Cláudia era respeitada e amada pela sua comunidade, e sua morte é uma perda imensa para a cidade. Nossas condolências vão para sua família e amigos nesse momento difícil.