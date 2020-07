O Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) de Cambé realiza eleição para escolha dos representes do conselho no biênio de 2020-2022. Os interessados em compor o CACS/FUNDEB devem preencher a ficha cadastral online ( https://forms.gle/RgMHvkXqduJJ4HLQ8 ) entre os dias 27 e 30 de julho.

O conselho é formado por: dois representantes do executivo municipal, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal de Saúde; um representante dos professores das escolas públicas municipais; um representante dos diretores das escolas públicas municipais; um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais; dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais; dois representantes dos estudantes da educação básica pública; um representante do Conselho Tutelar e um representante do Conselho Municipal de Educação.

Em virtude das medidas de combate à pandemia da COVID-19, a eleição dos conselheiros acontecerá no dia 05 de agosto de 2020, por meio da Plataforma Digital Zoom Meeting. Os candidatos elegíveis receberão as orientações de acesso à plataforma no dia anterior à reunião.

O edital de chamamento para a eleição está publicado no Jornal Oficial do Município na edição 781 e pode ser conferido aqui. O resultado da eleição será divulgado no dia 06 de agosto no site da Prefeitura de Cambé. Os conselheiros, titulares e suplentes, serão devidamente nomeados pelo Poder Executivo, por meio de Decreto publicado no Diário Oficial do Município.