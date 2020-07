Cresce internação por queimadura com álcool em casa

Médicos alertam para manuseio sem cuidado do produto inflamável indicado para limpar as mãos durante a pandemia. O que mais chama a atenção dos médicos, no entanto, são os acidentes com álcool em gel, que inexistiam até então.“Com mais exposição do álcool no uso doméstico, houve aumento brusco de queimaduras. O álcool em gel deve ser usado quando a pessoa estiver na rua. Em casa, a higienização deve ser feita com água e sabão”, diz o cirurgião José Adorno, presidente da SBQ.

Transporte muda para enfrentar covid

Luz ultravioleta e superfícies que eliminam vírus estão entre as tecnologias desenvolvidas e utilizadas para reduzir o contágio em ônibus, metrô, aviões e carros.

O Estado de S. Paulo

Pressão interna e externa faz crescer interesse na bioeconomia da Amazônia

Projetos que estão na mesa

‘Amazônia precisa ter polos tecnológicos’

Bioeconomia na Amazônia é tema de discussão

Instituto defende plano de zoneamento ecológico para região

Transporte muda para enfrentar covid

Empresa de ônibus já vende modelo ‘bioseguro’

Fabricantes de aviões trabalham na criação de banheiro estéril

Nas cidades, tecnologia ainda depende de testes

Carros podem ter separador de cabine

‘Reforma tributária tem de ser a mais ampla possível’

Infraestrutura vai revisar mais de 100 portarias

O Globo

Em casa, uma oportunidade de encontrar trabalho

Novas leis do Rio ajudam o bolso durante a pandemia

Tributo sobre consumo pode chegar a 35% com reforma

Saída pelo negócio

Governo busca solução interna para Banco do Brasil

Folha de S. Paulo

Maioria das empresas vai manter mudanças sob Covid

Alta do ecommerce eleva demanda dos Correios em 25%

Centenário de Celso Furtado reforça novo debate sobre papel do Estado

Opinião – Cristiano Teixeira e Paulo Hartung: Não se pode mais adiar o combate ao desmatamento

Revista EXAME

Imunidade coletiva pode ser alcançada com 20% de infectados, diz estudo

Caso a projeção dos cientistas se confirme na prática, o risco de contágio pode diminuir, mas o número de mortes tende a ser alto. Um estudo publicado em 24 de julho na plataforma medRxiv, ainda sem revisão por pares, estima que o limiar de imunidade coletiva ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) – também conhecida como imunidade de rebanho – pode ser alcançado em uma determinada região se algo entre 10% e 20% da população for infectada.

A semana da esperança: 3 vacinas mostram que a covid-19 pode ter fim

A proteção contra a covid-19 está cada vez mais perto, mas distanciamento social e uso de máscaras continuam a ser as principais medidas para conter o vírus. Após quase oito meses de investigação, a ciência deu um salto importante na última semana. Três vacinas tiveram resultados positivos reportados sobre a eficácia no combate ao novo coronavírus. Elas vieram do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos. Os projetos de vacinas se mostraram seguros em humanos e também geraram resposta imunológica contra o novo coronavírus. O feito foi atingido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim e pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech.

NOTA: É lamentável a falta de informações isenta nas matérias dos jornais e Revistas, evidenciando a falta de confiabilidades quanto a dados e orientações pelos quais possamos usufruir para tomar decisões. A carência jornalística no Brasil e em quase todos os países, foge explicitamente do seu papel pelo qual devem existir como profissionais contribuintes a sociedade. Está cada vez mais difícil rastrear informações isentas, manipulam dados ou reforçam o teor em suas pautas, peneirar o que interessa é como lavar o barro para tirar uma pepita talvez única de um atoleiro