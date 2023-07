Cambé realizou a 1ª Caminhada do Meio-Dia: Uma Mobilização Histórica no Combate ao Feminicídio

No último sábado, dia 22, Cambé foi palco de um evento significativo e marcante no combate ao feminicídio: a 1ª Caminhada do Meio-Dia. A iniciativa foi parte integrante da campanha estadual “Paraná Unido no Combate ao Feminicídio”, idealizada pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e contou com a participação da maioria dos municípios do Paraná.

A concentração teve início às 11h30, em frente à Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua França, 339, onde a comunidade se reuniu em um ato de solidariedade e respeito à vida das mulheres. Às 12h, a caminhada teve início, percorrendo as ruas da cidade até chegar à Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e contou com o apoio ativo de outras secretarias, da Polícia Militar e de diversas entidades locais. A mobilização buscou conscientizar a população sobre a importância de combater a violência contra as mulheres e honrar a memória das vítimas de feminicídio.

A escolha da data, 22 de julho, tem um significado profundo. Nesse dia, lembramos da trágica morte da advogada Tatiane Spitzner, vítima de feminicídio em 2018, na cidade de Guarapuava. Seu caso tornou-se um símbolo na luta contra a violência doméstica e familiar, impulsionando campanhas como essa por todo o estado.

O horário da caminhada, ao meio-dia, também foi simbólico. Muitas mulheres vítimas de feminicídio costumavam estar ao redor da mesa, almoçando com suas famílias, nesse horário. Hoje, infelizmente, essas mulheres não estão mais presentes, e sua ausência é profundamente sentida.

A 1ª Caminhada do Meio-Dia marcou um importante momento de reflexão e engajamento da sociedade cambéense. A luta pelo fim da violência contra as mulheres é uma tarefa coletiva que exige o empenho de todos. Somente com a conscientização e o apoio mútuo, podemos criar uma sociedade mais justa e segura para as mulheres.

Cambé deu um passo significativo nessa jornada contra o feminicídio, mostrando que a união de esforços é capaz de gerar grandes mudanças. Espera-se que esse evento seja o primeiro de muitos, e que outras cidades sigam o exemplo, promovendo ações em prol da igualdade de gênero e da erradicação da violência contra as mulheres. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todas as mulheres do Paraná e do Brasil.

Que a memória das vítimas de feminicídio permaneça viva em nossos corações, impulsionando-nos a lutar incansavelmente por um mundo mais justo e igualitário para todas. A 1ª Caminhada do Meio-Dia ficará marcada na história como um momento de união e esperança por um futuro livre de violência para as mulheres.