MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2023

O exército dos R$ 20

Avaliações pagas fazem da internet uma mídia em que a espontaneidade está à venda.A esta altura, muita gente já deve ter recebido alguma mensagem do tipo: “Trabalhe de casa e ganhe R$ 2.000 por mês”. Muitas dessas mensagens são golpes. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Capital chinês muda para América do Sul e Ásia

Argentina e FMI estabelecem ‘acordo inicial

Jejum de novas ações na Bolsa pode acabar até o fim do ano

Após ‘seca’ de IPO, empresas podem ter perdido atratividade

‘Imposto do pecado’ preocupa setores de energia e combustíveis

Anvisa reforça proibição de importar maconha medicinal in natura

Claudio Adilson Gonçalez: Os riscos na reforma do imposto de renda

Da feira ao atacarejo

Vale quer etanol, amônia e diesel verde na frota

Índigo estreia marketplace de grãos no Brasil, de olho no interesse em ESG

Sul da Bahia investe em subprodutos do cacau

Maior rede de supermercados de SC começou na roça e nas feiras livres

Esforço para destravar vendas de frango ao Japão

Fluxo de caixa é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio

O GLOBO

Saída lenta do papel: Saúde tem dificuldades com vacinação e absorventes grátis, mas retoma Mais Médicos

União vai destinar 500 imóveis a habitação, educação e cultura

Taxação de ‘big techs’ corrige injustiça

FOLHA DE S.PAULO

FMI espera fechar em breve acordo com a Argentina

Fundos de super-ricos somam R$ 880 bi e têm benefícios tributários

Classes A e B tendem a ganhar mais com Lula 3 do que a D/E

Com promessa de R$ 3 bi, Fundo Amazônia ainda não teve novos repasses

VALOR ECONÔMICO

Alimentação no domicílio caminha para registrar primeira deflação em seis anos

Inflação do grupo em 12 meses caiu de 17,5% em julho de 2022 para 2,9% em junho de 2023; El Niño e tensão entre Rússia e Ucrânia são riscos a esse cenário

País muda e impõe desafio às cidades

Para especialistas, é cada vez mais importante que se revejam as políticas para lidar com os vazios urbanos em áreas que dispõem de infraestrutura e de serviços para a população

Imposto Seletivo fará parte da base de cálculo do IBS e da CBS

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, já informou que a ideia é cobrar o Seletivo sobre fumo e bebidas alcoólicas, como o padrão internacional

Saneamento é aposta para volta de IPOs

Empresas do setor Iguá e Aegea estão entre as principais apostas dos bancos para reabertura do mercado de IPOs na B3, o que pode acontecer no início de 2024

Isenção para importado até US$ 50 custará R$ 35 bi

Previsão é de nota técnica da Receita Federal e engloba o período de 2023 a 2027

Plano Plurianual terá métrica de resultado para 2024 a 2027

Governo envia texto com 45 objetivos estratégicos atrelados a indicadores-chave ao Congresso até o fim de agosto

O superávit comercial e o trunfo das contas externas

O fortalecimento das contas externas ajuda a manter o câmbio mais valorizado e faz os investidores estrangeiros verem o Brasil de modo mais positivo

Mulheres lideram emprego formal em 30% dos municípios

Cidades menores e com grande concentração do setor de serviços são principais focos da mão de obra feminina no país

Setor privado vive ciclo de ‘digestão’ e incertezas

Mercado de água e esgoto deverá atrair novos investidores, mas ainda há desconfiança por cenário regulatório

Oferta de gás no país pode triplicar até fim da década, diz estudo

Material, entregue ao MME, foi produzido para a Coalizão pela Competitividade do Gás Natural como Matéria-Prima pelo IEPUC, do Rio

