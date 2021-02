Cambé recebe mais 1570 doses de vacina contra o coronavírus

Mais vacinas contra a Covid-19 estão chegando para Cambé. Na manhã desta sexta-feira (26/02), a cidade recebeu 1570 novas doses dos imunizantes da Oxford/AstraZeneca e da CoronaVac. As vacinas serão destinadas para três grupos: profissionais que trabalham com serviços de saúde em Cambé; idosos entre 85 e 89 anos; e idosos de 80 à 84 anos que estão impossibilitados de sair de casa. De acordo com a Secretaria de Saúde, das doses recebidas neste lote, 440 são reservadas para os profissionais cambeenses que trabalham na prestação de serviços em saúde na cidade. Ou seja, profissionais especializados como médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, e também profissionais que atuem em funções administrativas, de recepção, de zeladoria e de limpeza nos serviços de saúde. Para receber a vacina, pessoas que integram esse grupo têm que se cadastrar no site da prefeitura. No entanto, para a aprovação do cadastro o profissional tem que atuar em Cambé. No momento, não serão vacinados profissionais que trabalhem em outras cidades.

Para a vacinação para pessoas na faixa etária de 85 à 89 anos vão ser destinadas 790 doses do imunizante. De acordo com a enfermeira do Departamento de Epidemiologia, Bárbara Radigonda, as datas e o sistema de vacinação para esse grupo ainda estão sendo debatidos. Para a imunização de idosos acamados entre 80 e 84 anos estão sendo destinadas 340 doses. As equipes do Programa Saúde da Família vão fazer a aplicação da vacina nas residências. A imunização de outros grupos depende do envio de mais vacinas pelo Governo do Estado e Federal.

Até a tarde de quinta-feira (25/02), a Secretaria de Saúde já havia aplicado ao menos uma dose de vacina em 1810 cambeenses, sendo 370 idosos acima de 90 anos e acamados de 85 à 89 anos e 1440 profissionais da saúde. As equipes de vacinação também continuam aplicando a segunda dose da vacina. Até o momento, 421 pessoas já receberam a dose complementar da CoronaVac.Com a chegada do novo lote, Cambé recebeu o total de 4474 doses de vacina contra o novo coronavírus: 2704 da CoronaVac da parceria do Instituto Butantan com o laboratório SinoVac; e 1770 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz.

Via Assessoria de Imprensa