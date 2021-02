Cambé seguirá medidas restritivas do decreto Estadual

A prefeitura de Cambé vai seguir o novo decreto com medidas restritivas de combate à Covid-19 publicados nesta sexta-feira (26/02) pelo Governo do Estado.

As novas regras passam a valer neste sábado (27/02) e seguem até às 5h do dia 8 de março. Entre os serviços que deverão suspender as atividades estão escolas, academias, shoppings e o comércio de rua.

O decreto 6.983/2021 foi publicado no início da tarde de sexta e deve ser cumprido nos 399 municípios paranaenses. Além da suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais, o toque de recolher com a restrição de circulação em espaços públicos foi ampliado para o período das 20h às 5h, em todos os dias da semana.

Também está proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo neste mesmo horário. Estão permitidos delivery, drive-thru e take away (sistema de retirada no estabelecimento). Igrejas poderão funcionar apenas com atendimento individual ou on-line. As aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, inclusive nas escolas conveniadas com o Estado do Paraná, cursos técnicos e em universidades públicas e privadas, também estão suspensas.

As cirurgias eletivas estão suspensas por 30 dias para unidades públicas e privadas com o objetivo de assegurar medicamentos anestésicos e reduzir demanda por leitos hospitalares.

“O momento é muito complicado e chegamos a esse ponto de termos que fazer um novo fechamento geral. Nosso foco inicial era fazer um cerco àquelas pessoas que estão levando vida normal e provocando aglomerações em festas, bares, jogos de futebol. Mas vamos atender ao decreto do governador Ratinho Junior, com essas medidas restritivas, para tentar amenizar essa situação no sistema de saúde que beira o colapso”, afirmou o prefeito Conrado Scheller, que se reuniu com os comandos das polícias Civil e Militar para intensificação da fiscalização para cumprimento das medidas. Clique aqui e confira o decreto na íntegra.

