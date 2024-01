Cambé Registra Queda Significativa de Furtos e Roubos em 2023

CAMBÉ, Brasil – A segurança pública de Cambé, no Paraná, apresentou uma melhoria notável no segundo semestre de 2023. Segundo dados da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, o município viu uma redução de 18% em furtos e 28% em roubos, comparando os dois semestres de 2023. Além disso, houve um aumento de 46% na detenção de pessoas com produtos ilícitos em relação a 2022.

O capitão Eduard, da 11ª Companhia, atribui esses resultados ao trabalho consistente iniciado há dois anos. Com a renovação da frota e a chegada de novos efetivos, a companhia fortaleceu sua presença e eficácia na região. “Tivemos um progresso significativo na construção e estabelecimento da companhia, que resultou em resultados positivos e uma tendência de queda nos índices de criminalidade. Esperamos que essa tendência continue em 2024”, afirmou o capitão.

Em dezembro, a 11ª Companhia recebeu um reforço considerável: quatro novas viaturas, 25 policiais recém-integrados, 10 fuzis e um drone profissional para patrulhamento. O prefeito Conrado Scheller ressaltou que esses investimentos refletem o compromisso do município com a segurança pública e a colaboração com as forças de segurança.

O prefeito destacou ainda o momento positivo que Cambé vive em termos de segurança. “Apesar de ser impossível garantir 100% de segurança, Cambé avançou significativamente nos últimos anos. Atualmente, somos a quarta cidade mais segura do Paraná e estamos trabalhando para alcançar o primeiro lugar”, disse Scheller.

Estes desenvolvimentos positivos em Cambé são um exemplo claro de como investimentos estratégicos e colaboração entre as forças de segurança podem levar a uma melhoria significativa na segurança pública.