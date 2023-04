Cambé se prepara para uma série de competições esportivas.

Na última segunda-feira, a Praça SP foi palco de duas partidas amistosas de basquete masculino entre Cambé e Londrina, nas categorias sub 15 e sub 17. Cada equipe saiu com uma vitória, deixando o placar empatado.

Mas as competições esportivas em Cambé não param por aí. O time de futsal feminino adulto do Cambé está se preparando para iniciar sua participação no Campeonato Paranaense. No próximo dia 15, elas enfrentarão Maringá, em Maringá. Já na segunda rodada, no dia 22, a equipe cambéense jogará em Chopinzinho contra a equipe da casa.

E não é só isso: Cambé será sede do Torneio Início da Liga de Vôlei do Paraná – Subsede Norte, no dia 16. A competição tem início marcado para as 8h30, com cerimônia de abertura no Ginásio INSA e jogos distribuídos pelo Ginásio JDA, Escola Jacidio Correia e Praça SP.

Com tantos eventos esportivos acontecendo em Cambé, é uma ótima oportunidade para os moradores e visitantes da cidade prestigiarem e apoiarem os atletas locais. Além disso, as competições trazem mais movimento e animação para a região, estimulando o comércio local e a economia da cidade.