Operação de fiscalização resulta em apreensão de contrabando de essências para narguilé na PR-170 em Porecatu

No último dia 11 de abril de 2023, a Polícia Rodoviária do Paraná realizou uma operação de combate ao crime nas rodovias de frente ao PRv Porto Capim. Durante a ação, a equipe abordou um ônibus M. Benz/Mpolo Paradiso DD com placas de Londrina, que fazia o itinerário de Porecatu/PR a São Paulo/SP.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram três malas na cor preta com peso elevado, etiquetadas com comprovante de bagagem números: 911076, 911078 e 911079, respectivamente. Foi solicitado ao motorista que identificasse o passageiro responsável pela bagagem, sendo constatado que seria um indivíduo masculino de 38 anos, ocupante da poltrona 04, número do bilhete 2489520 e 3383249, morador de Nova Alvorada do Sul/MS.

As malas foram abertas na presença do motorista do ônibus e do passageiro, e foi constatado que o conteúdo se tratava de essência de tabaco para narguilé de origem estrangeira. Perguntado ao passageiro responsável, qual seria a procedência da bagagem, o mesmo relatou que embarcou com a citada no município de Nova Alvorada – MS recebendo de um cidadão com alcunha de “Paraíba”, o qual não sabe mais nenhuma informação e que receberia a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para levar até São Paulo capital.

Foram contabilizados um total de 432 pacotes da referida essência, cada pacote contendo 10 maços, todos da marca Adalya. Foi realizada uma busca pessoal no passageiro e foi encontrado uma carteira com documentos pessoais contendo o valor de R$140,00 (cento e quarenta reais), sendo duas notas de R$50,00 e duas notas de R$20,00, além de documentos pessoais e um aparelho de telefone celular marca LG modelo K11 Plus.

Diante dos fatos, a Delegacia da Polícia Federal de Londrina foi acionada, e a delegada de plantão orientou a realização da apreensão da mercadoria, encaminhando ao depósito da Receita Federal de Londrina e em seguida encaminhar o passageiro responsável para delegacia da Polícia Federal de Londrina para ser lavrado o flagrante.

O passageiro foi preso em flagrante, seus direitos foram lidos e foi necessário o uso de algemas para preservar a segurança da equipe, devido à viatura não dispor de compartimento adequado para transporte de preso. Todos os itens encontrados com o passageiro foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Londrina.

A operação resultou na apreensão de 432 pacotes de essências para narguilé de origem estrangeira e na prisão do responsável pela carga ilegal. As autoridades policiais continuam a investigação do caso para descobrir mais informações sobre o contrabando e a sua origem.