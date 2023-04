Cambeense Pablo termina o Campeonato Paranaense como artilheiro e garante título do Athletico

O atacante Pablo, natural da cidade de Cambé, encerrou o Campeonato Paranaense de 2023 como artilheiro, com nove gols marcados. O jogador do Athletico superou Vinicius Mingotti, do Operário-PR, na disputa pela artilharia do estadual.

Mesmo sem balançar as redes na decisão, Pablo contribuiu para que o Furacão conquistasse o título de forma invicta, ao vencer o Cascavel por 2 a 1 no placar agregado. Ao todo, o atacante disputou 16 jogos pelo Paranaense, e em sua estreia marcou três gols contra o Rio Branco-PR.

Na segunda rodada, Pablo fez o seu quarto gol diante do Aruko. Já São Joseense, Coritiba, Operário-PR e Cascavel foram as outras vítimas do artilheiro, que marcou um gol em cada partida. Lucas Coelho e Robinho, do Cascavel, ficaram em segundo lugar na lista de artilheiros do campeonato, com seis gols cada.

O desempenho de Pablo durante o Campeonato Paranaense deixa a torcida do Athletico animada para as próximas competições. Com o título estadual e a artilharia na bagagem, o atacante mostra que tem potencial para brilhar ainda mais no futebol brasileiro.