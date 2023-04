Cambé tem ótimo desempenho em competições esportivas neste fim de semana.

Cambé Futsal Masculino Sub 17 estreia na Liga Metropolitana com vitória

Na última sexta-feira à noite, o time de futsal masculino Sub 17 de Cambé estreou na Liga Metropolitana com uma vitória. Jogando em casa, no ginásio HTC, a equipe derrotou o Colégio Ética/Ibiporã por 5 a 4. O jogo foi emocionante, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No final, prevaleceu a habilidade e a determinação dos jogadores de Cambé, que conseguiram garantir os três pontos na estreia da competição.

Cambé Futsal Feminino Adulto estreia no Campeonato Paranaense de Futsal

No último sábado, a equipe de futsal feminino adulto de Cambé estreou no Campeonato Paranaense de Futsal, enfrentando a equipe de Maringá, na cidade de Maringá. Apesar de fazer um bom jogo, o time cambeense acabou sendo derrotado por 2 a 0. O próximo desafio da equipe será no próximo sábado, dia 22, contra Chopinzinho, fora de casa.

Liz e Zoe Colombo participam de competição de Karate-do Tradicional em Cascavel

No último final de semana, as cambeenses Liz Nogueira Colombo e Zoe Nogueira Colombo participaram do Campeonato Paranaense de Karate-do Tradicional, em Cascavel. O evento foi seletivo para o Campeonato Brasileiro de Karate-do Tradicional, que será disputado em Salvador, no mês de julho de 2023. Liz conquistou três medalhas de ouro, nas categorias Kata Individual (8-9 anos), Pega Bolinha (8 a 10 anos) e Kata por Equipe Feminina (12 anos), além de uma medalha de prata na categoria Kata Mista. Zoe também teve um ótimo desempenho, conquistando uma medalha de ouro na categoria Faixa Branca e Cinza (6 anos), uma medalha de prata na categoria Pega Bolinha (6 anos) e uma medalha de bronze na categoria Kata Misto (6 anos).

Torneio Paranaense de Judô é realizado em Cambé

No último sábado, dia 15, o ginásio JDA de Cambé sediou mais uma edição do Torneio Paranaense de Judô – Região Norte. Participaram 650 judocas de 12 municípios da região, disputando cerca de 2400 lutas, nas categorias masculina e feminina. Na classificação final, a equipe Cambé/Guaraná Lda/Café Joquinha ficou em primeiro lugar, seguida pelas equipes Judô Segantin/Lda (2º lugar), Judô Caminho Suave/Lda (3º lugar), Judô Murilo Mendes/Lda (4º lugar) e Edégar Kimura/Lda (5º lugar). O evento teve o apoio da PMC, através da SEMEL, e a equipe de judô PMC/Cambé conta com o patrocínio das empresas Guaraná Londrina e Café Joquinha.

Torneio Início da Liga de Vôlei do Paraná é realizado em Cambé

No último domingo, dia 16, o ginásio INSA de Cambé sediou o Torneio Início