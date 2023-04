Seis pessoas são presas e um adolescente é apreendido por latrocínio de taxista em Palotina

Em Palotina, um taxista chamado Clóvis dos Santos foi dado como desaparecido no último fim de semana. Infelizmente, seu corpo foi encontrado em uma área rural no dia seguinte. A investigação da polícia identificou seis pessoas que foram presas e um adolescente que foi apreendido por suposto envolvimento no latrocínio.

O carro de Clóvis passou por diversas cidades sem ele como condutor, o que levou a suspeita de roubo seguido de morte. O celular do taxista foi encontrado com um homem que foi preso, e o adolescente teria tido envolvimento direto no crime.

A polícia também recuperou o táxi em Moreira Sales e apreendeu um Fiat Uno que teria sido utilizado pelos criminosos. Após esses acontecimentos, outras cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte de Clóvis. A polícia continua investigando o caso.