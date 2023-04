Veículo capota na PR 437, em Sertanópolis

Um capotamento ocorreu na noite de domingo, dia 16 de abril de 2023, na PR 437, km 1, em Sertanópolis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, o acidente aconteceu por volta das 19h15 e envolveu um veículo Toyota/Corolla, com placas de Sertanópolis.

De acordo com o relatório da PMPR/BPRv/2ªCia/PRv Charles Naufal, a motorista do veículo, identificada como M. C. B., de 36 anos, perdeu o controle do carro ao atingir o km 1+700 da rodovia, capotando e parando no lado esquerdo da pista, no sentido de tráfego.

A condutora sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital municipal de Sertanópolis. O veículo foi liberado no local do acidente. As condições do tempo eram boas e a pista era simples, com placas de velocidade indicando o limite de 80 km/h.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná ressalta a importância de atenção e cuidado ao trafegar pelas rodovias, principalmente respeitando os limites de velocidade indicados nas placas e mantendo uma distância segura do veículo à frente.