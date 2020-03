A Prefeitura Municipal de Cambé vai promover a Mobilização Permanente de Combate à Dengue neste sábado, dia 14, na Praça Getúlio Vargas, às 9h. A mobilização tem o objetivo de reunir as instituições públicas e privadas do município para o enfrentamento direto do mosquito e focos. Neste dia, será realizada uma blitz educativa com a população para a conscientização sobre as formas de combate.

A cidade de Cambé tem 986 casos confirmados de dengue hoje. São mais 316 casos confirmados em apenas três dias. De acordo com Claudia Rea, do planejamento da Secretaria de Saúde, a expectativa é que as notificações cresçam ainda mais até o final desse mês, atingindo um pico no número de casos. Além da mobilização desse sábado, a representante de Santa Casa de Cambé, Tatiana Müller, apontou sobre a lotação dos prontos socorros da cidade, que atualmente têm uma fila de espera de 6 horas por atendimento. “Nosso objetivo hoje é o de evitar óbitos. Muitas vezes nem terminamos de atender o paciente e já precisamos sair para atender outro caso de urgência”, pontuou Müller, pedindo a compreensão da população.

A reunião também discutiu sobre novas formas de punição aos proprietários de terrenos abandonados ou residências que apresentem focos do mosquito.