Cambé terá caminhada contra o feminicídio neste sábado (22)

Cambé realiza neste sábado (22) a 1ª Caminhada do Meio-Dia, evento de combate ao feminicídio. A ação faz parte da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, idealizado pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e terá adesão da maior parte dos municípios do Paraná. Em Cambé, a concentração começa às 11h30 em frente a Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua França, 339, com caminhada a partir do meio-dia até a Praça Getúlio Vargas, em frente a Prefeitura.

Organizado pela Prefeitura de Cambé por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e com o apoio das demais secretarias, Polícia Militar e entidades locais, o evento é uma grande mobilização pelo fim da violência, pela vida das mulheres e em memória às vítimas do feminicídio. A data foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, pelo marido em 2018, na cidade de Guarapuava. Além disso, o horário da caminhada também é representativo, já que as mulheres vítimas de feminicídio estariam ao redor da mesa no sábado ao meio-dia, almoçando com suas famílias, mas hoje não estão mais e sua ausência é sentida.

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio, convida toda a população para estarem na caminhada neste fim de semana. “Convidamos nossas famílias para participarem da luta contra a violência sofrida por mulheres, ainda muito presente no país. Não podemos mais aceitar a violência contra mulheres, as vidas que são ceifadas e deixam uma lacuna muito grande nas famílias e em toda a sociedade”, relatou.