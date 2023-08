Cambeenses Brilham: Seleção Paranaense de Handebol Masculino Sub-16 Convoca Atletas Destemidos

A cidade de Cambé tem orgulho de celebrar um marco notável em sua cena esportiva, pois quatro talentosos atletas foram convocados para representar o estado na Seleção Paranaense de Handebol Masculino Sub-16. André Alves, Luiz Milão, Geovan Santos e Eduardo Matto, sob a orientação do treinador dedicado Rodolfo Cyborg, têm a honra de carregar o estandarte cambeense na competição.

Os cinco representantes cambeenses estão se preparando para uma emocionante jornada esportiva que acontecerá de 14 a 19 de agosto, durante o prestigiado Campeonato Brasileiro de Seleções Categoria Cadete, a ser realizado em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Este evento esportivo promete ser um campo de batalha para as equipes mais promissoras do país, onde talento e determinação se unem para alcançar a excelência esportiva.

André Alves, Luiz Milão, Geovan Santos e Eduardo Matto demonstraram uma dedicação excepcional ao handebol, aprimorando suas habilidades e forjando um espírito de equipe incomparável. Sob a orientação do técnico Rodolfo Cyborg, esses jovens atletas têm trabalhado incansavelmente para chegar ao nível onde estão agora, e suas convocações para a Seleção Paranaense são o reconhecimento merecido de sua dedicação.

O Campeonato Brasileiro de Seleções Categoria Cadete é uma oportunidade imperdível para os cambeenses mostrarem suas habilidades, competindo com os melhores jogadores do país em sua faixa etária. Essa experiência não apenas enriquecerá seu conhecimento do esporte, mas também proporcionará memórias e lições que durarão a vida toda.

À medida que Cambé envia seus talentosos representantes para o campo de batalha esportiva, a cidade inteira está unida em apoio e orgulho. Esses jovens atletas não apenas carregam a esperança de sua cidade natal, mas também inspiram gerações futuras a perseguirem seus sonhos com dedicação e paixão.