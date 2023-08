Obras da Sanepar podem afetar abastecimento de água em Cambé e Londrina neste domingo

Neste domingo (6), moradores dos bairros de Londrina e Cambé, cidades localizadas no norte do estado do Paraná, poderão enfrentar interrupções no abastecimento de água devido a obras programadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A empresa informou que as obras têm como objetivo a melhoria e ampliação do sistema de distribuição de água nas regiões afetadas.

A previsão é que as obras sejam realizadas no intervalo das 8h às 16h do domingo. Durante esse período, moradores de determinados bairros poderão sentir os efeitos da interrupção temporária no fornecimento de água. No entanto, a Sanepar assegura que os trabalhos estão sendo realizados visando à melhoria da infraestrutura hídrica da região e que o abastecimento deve voltar à normalidade de forma gradativa ao longo da madrugada de segunda-feira.

Em Cambé, os bairros afetados pela interrupção programada do abastecimento de água incluem o Parque Residencial Ana Rosa, jardins Terra Nova, Campo Limpo, Ana Eliza, Ecoville 2, Parque Maracanã, Conjunto Habitacional Manella e Campos do Conde, bem como suas imediações.

Na cidade de Londrina, uma série de bairros será impactada pela interrupção temporária no fornecimento de água. Entre eles estão os conjuntos habitacionais Marajoara, Garça Real, Morumbi, Novo Amparo, Santa Luzia, Lindóia, Jesualdo, Mister Arthur Thomas, Farid Libos, Villa Antonio Belinati e Ruy Virmond Carnascialli. Além disso, os parques industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, Brasília e Betel, bem como os parques residenciais Liberdade, São Gabriel, Waldemar Hauer A, Oriente, Guaratuba, Rosale, Das Águias e São Lourenço também serão afetados.

Residenciais como Severo Canziani, Itamaraty e Bom Retiro, jardins Imagawa, Hirata, Maria Luiza, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Portal Dos Ramos, Jardim São Tomás, Jardim das Américas, Holanda 2, Coliseu, Dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Leonor, Jardim Rosicler, Maria Lucia, Santa Rita (do 1 ao 7), Leste Oeste, São Francisco de Assis, Indusville 2, Moema, Tropical 1 e 2, Pacaembu 2, Luiz Miguel, Jardim da Urca, Alemanha, Jardim Portal De Itamaracá, Terra Roxa, Montecatini, Mirassol, Jardim Ouro Preto, Jardim Social, Marízia, Quati, Jardim Barra Grande, Vania Guaporé, Yoshikawa, Real, Ideal e as vilas Izabel, Yara, Santi, Filipin, São Paulo, Casoni, Galvão, Matarazzo, Portuguesa, São Caetano, Recreio, Primavera, Balarotti, Franchelo, Santa Terezinha, Amaral, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo, Pietraróia e Centro também constam na lista de locais afetados.

A Sanepar ressalta a importância das obras para aprimorar a infraestrutura de abastecimento de água e pede a compreensão dos moradores afetados pelos eventuais transtornos temporários. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradual ao longo da madrugada de segunda-feira.