MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 06 DE AGOSTO DE 2023

Viver na rua em São Paulo é um perigo constante, com dissabores como o frio, a fome, a sede e a falta de sanitários. Mas um lugar, classificado por usuários de drogas como o “inferno na terra”, unifica todos os problemas: a cracolândia. Não importa a rua da região central paulistana em que esteja, ela leva pânico a moradores, comerciantes e a quem precisa passar pelo bairro. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) também afirma que aumentou o número de policiais na região central e que criou uma ferramenta para mapear a evolução criminal e a produtividade policial. Segundo a secretaria, toda semana são realizadas reuniões para analisar resultados e avaliar novas medidas que possam ser adotadas a fim de garantir o atendimento médico e social aos usuários de droga, além de ampliar a segurança da população que vive ou frequenta a região. NOTA: A reportagem trás inúmeros exemplos de vida destruídas por causa das drogas, mas o número daqueles que desejam sair das drogas, apenas depende deles, o acesso para o tratamento pode ser alcançado, mas não pode ser obrigatório, mesmo porque, pós o tratamento, eles voltam ao vício, e a luta do vício é contínua, só depende do esforço próprio, ou, as suas expectativas posteriores ao tratamento. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Ministérios negociam pacote para renovar maquinário da indústria

Governador quer ação do Sul e do Sudeste se unem

Real à frente das moedas da região

Real valorizado em relação a outras moedas da região favorece viagens

Zema anuncia consórcio para fazer frente ao Nordeste e fala em direita unida

J. R. Guzzo: Do lado do crime

Seis a cada dez crianças de 8 a 10 anos jogam online; vício preocupa

Mães fogem do Irã para proteger filhas após onda de protestos no país

Economia verde que renova a frota

‘Workation’ une férias e rotina profissional

Digitalização do sistema dificulta acesso de idosos a planos de saúde

algo a aprender com as guildas medievais?

O GLOBO

Tecnologia do pré-sal vira produto de exportação

Brasileiros ganham menos de R$ 10 por hora para adestrar algoritmos

Fávaro irriga seu próprio reduto com verbas

Contexto: Prática atravessa governos e provoca distorções

Salários turbinados: Ao menos nove ministros ganham extras por conselhos de estatais; Itaipu oculta valores

FOLHA DE S.PAULO

Brasil precisa acelerar a regulação para concorrer com a Argentina no lítio

Déficit zero, gastos e negociação com centrão desafiam Orçamento de Lula

Como o aquecimento global afetará o agro?

Cúpula da Amazônia evitará negociar combustíveis fósseis

México passa China e vira maior parceiro comercial dos EUA

Segunda parte da Tributária tentará colocar ricos no IR

Propostas tributárias

Híbridos plug-in se destacam, e setor vê mudanças nas vendas

Início do ciclo de queda da Selic

Fase 2 da Reforma Tributária vai mirar lucro e dividendo

Distrito em Guarujá já foi lar de Lula e é marcado pela violência

Chefe do PCC em Santos é o último procurado por ataque a PMS

Bactérias no intestino de mosquito poderão combater malária

Governo de SP recua e vai imprimir e encadernar livro digital

Ucrânia ataca segundo navio da Rússia e faz ultimato naval

Protecionismo pintado de verde

Jornal imparcial

GAZETA DO POVO

Governo nomeia juristas indígenas de esquerda para revisar Estatuto do Índio sob viés ideológico.

Consumo de drogas aumenta entre adolescentes e meninas são mais afetadas

Entre Atlântico e Pacífico, ligação ferroviária pelo mar quer impulsionar competitividade do agro

PT abdica de candidatura própria e declara apoio a Boulos para Prefeitura de São Paulo -, ‘tudo que encostar é impuro’.

Cadastre-se e receba um e-book exclusivo e gratuito sobre os pilares para a educação no Brasil

Moraes está destruindo Monark simplesmente porque quer e ninguém o impede

“Alexandre de Mores é um homem medíocre”. Mas continuamos rezando por ele

STF forma maioria por prisão imediata após júri popular

O que é o “El Niño” e como ele afeta o clima do Brasil?

Aspirante a Hugo Chávez é o novo aliado de Putin na guerra pelo controle da África