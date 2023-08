Grave Colisão na PR 445 em Londrina Deixa Veículos Danificados e Motorista Foge do Local

Londrina, 06 de agosto de 2023 – No último domingo, um acidente grave ocorreu na Rodovia PR 445, próximo ao km 67+100m, no município de Londrina. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada para atender a ocorrência, que envolveu três veículos e resultou em danos consideráveis.

O acidente ocorreu por volta das [horário não fornecido], quando os veículos trafegavam no sentido de Tamarana a Londrina. Um Fiat Linea, com placa de Penápolis/SP (V-01), e um Renault Kwid, com placa de Londrina/PR (V-02), colidiram longitudinalmente, resultando no capotamento do Fiat Linea que parou sobre a via. Um terceiro veículo, um Hyundai IX 35 com placa de Londrina (V-03), que também seguia na mesma direção, não conseguiu evitar o acidente e colidiu com o Fiat capotado.

O condutor do Fiat Linea, que evadiu-se do local após a colisão, não foi identificado. Já o motorista do Renault Kwid, um homem de 35 anos identificado como B.H.S, saiu ileso do acidente. O condutor do Hyundai IX 35, um homem de 44 anos identificado como A.R.S, também saiu ileso.

A área do acidente, uma pista dupla em declive e reta, foi isolada para investigação e limpeza, causando um pequeno congestionamento no local. As autoridades estão trabalhando para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente e para localizar o condutor do Fiat Linea que fugiu da cena.

As condições climáticas eram consideradas boas no momento do acidente, com tempo bom e visibilidade adequada.

Este incidente serve como um lembrete da importância de dirigir com responsabilidade e atenção nas estradas. A Polícia Rodoviária Estadual continua investigando o caso e solicita que qualquer pessoa com informações sobre o condutor do Fiat Linea entre em contato para auxiliar nas investigações.

A segurança nas estradas é uma responsabilidade de todos os motoristas, e evitar situações de risco é fundamental para prevenir acidentes como este.