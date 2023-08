MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Tarcísio aumenta entrega de títulos de terra para desarticular o MST

China encara desafio de ter vagas de menos e trabalhadores demais

‘O investidor quer política estável e reformas’

Alckmin destaca importância de sinalização do Copom

Grandes gestores adotam postura mais positiva em relação ao Brasil

Cenário positivo destrava negócios com estrangeiros

‘Geringonça’ à brasileira

Violação contínua de direitos

O GLOBO

Tesouro fará emissão de títulos vinculados a projetos ambientais

Captações de empresas superam projeção inicial

Em 6 meses, empresas captaram mais no exterior do que total de 2022

Ministras expõem focos distintos de Brasil e Colômbia

Começar novas explorações de petróleo é ecossuicídio

Visões divergentes: ‘Declarações de Lula não trazem paz alguma, diz presidente da Ucrânia

FOLHA DE S.PAULO

Brasil não cumprirá meta fiscal em 2024, dizem economistas

Governo prepara novo PAC mesmo com verbas incertas

Elevação no rating do Brasil contribui para retomada dos IPOs

Ações da Copel vão subir com privatização, dizem analistas

Colômbia quer fim progressivo da extração de petróleo

Declaração amazônica terá recado ao protecionismo da UE

Marcos de Vasconcellos: Ibovespa ficou chocho com o juro?

VALOR ECONÔMICO

Benefícios de ICMS levam Receita Federal a notificar 500 empresas

Discussão se relaciona com incentivos dados no imposto estadual; Fazenda prevê arrecadar R$ 90 bi, nas estimativas do ministro Fernando Haddad

Real retomará fôlego apesar de ‘estresse’

Depois de o dólar voltar a encostar em R$ 4,90 na semana passada, há uma visão entre participantes do mercado de que o câmbio pode ter algum alívio e voltar a alcançar níveis mais baixos

Contratos de ferrovias em rediscussão

Sem conseguir cumprir obrigações firmadas na gestão passada, operadoras de ferrovias Vale, Rumo e MRS têm buscado flexibilizações; Ministério dos Transportes reavalia os valores de investimentos

O uso dos portos brasileiros pelo tráfico internacional

Considerado o segundo maior emissor do mundo de cocaína para o velho continente pelas autoridades europeias , o porto de Santos não é o único do país a ser utilizado por narcotraficantes

Desaceleração

Juros elevados, demanda mais fraca e demora na retomada do Minha Casa, Minha Vida são fatores que levam a projeções de crescimento inferiores a 2% no setor de construção, segundo fontes

Fundos exclusivos preparam-se para nova tributação

Carteiras usadas por famílias endinheiradas para uma melhor eficiência tributária poderão ter o “come-cotas”, a antecipação periódica de imposto de renda

As incertezas fiscais e o ciclo de queda dos juros

Se quer dar segurança ao BC na redução da Selic, o fundamental é o governo atuar para diminuir dúvidas que continuam a existir sobre as contas públicas

Paraná e São Paulo lideram o ranking nacional de inovação

Levantamento mostra que cidades do Acre e do Amapá são as que mais carecem de serviços que favoreçam a qualidade de vida da população

INSS pede a bancos canal de informação via WhatsApp

Ideia é dar mais agilidade às informações sobre benefícios e agendamento de perícias sem custo para o governo

Após retomada forte, setor de construção deve ter ano morno

Projeções apontam crescimento inferior a 2%, fruto de juros altos, demanda fraca e lentidão do Minha Casa, Minha Vida

Recessão de 2015-16 ainda pesa

Construção perde participação na conta de investimento da economia brasileira

Missão do Fundo Amazônia é mudar região

Aos 15 anos, mecanismo será usado para tentar induzir novo modelo de desenvolvimento econômico

‘Bidenomics’ afasta temor de recessão, mas instiga inflação

Três políticas de Biden deram impulso à demanda no segundo trimestre e deverão ter um impacto ainda maior daqui para frente

Empresas europeias têm perdas de €100 bi na Rússia

Grupos de energia e distribuidoras relataram mais da metade das perdas combinadas, de acordo com análise do FT sobre o impacto direto da guerra na Ucrânia

Rússia usa alimentos como armas

Cotações do trigo e do milho tiveram seu maior aumento desde o início da guerra de agressão da Rússia

Renovação de ferrovias passa por rediscussão

Operadoras negociam flexibilização, e governo propõe nova avaliação de investimentos

Multinacionais pressionam por regulação do hidrogênio verde no Brasil

Companhias como Yara, Siemens Energy e Thyssenkrupp, além das brasileiras Eletrobras e Comerc, formaram a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV)

Bancos já reduzem juros livres do crédito rural após queda da Selic

Corte da taxa não interfere nas operações com juros controlados, pois nesses casos as alíquotas já estão definidas e seguirão em vigor até junho de 2024

Salto global do dólar impõe cautela ao mercado

Quebra da sincronia entre políticas monetárias no mundo alimenta alta da moeda americana

Registro de fundo ‘por conta e ordem’ deve crescer

Distribuidores podem optar por prestar serviços de escrituração, ou utilizar centrais depositárias

Bancos apresentam estudo contra teto para rotativo do cartão

Em julho, o saldo total do cartão de crédito, segundo estatísticas do Banco Central, era de R$ 504,2 bilhões

Famílias se mobilizam para encarar taxação de fundos

Cerca de R$ 600 bi em veículos fechados exclusivos e reservados estão no alvo do governo para pagar o ‘come cotas’

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO