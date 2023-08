Capoeiristas são homenageados na Câmara de Vereadores de Cambé em celebração ao Dia do Capoeirista

Na noite de ontem, quinta-feira, 3 de agosto, a Câmara de Vereadores de Cambé se tornou palco de uma emocionante homenagem aos principais expoentes da capoeira na região. Nove mestres capoeiristas foram agraciados com moções honrosas, uma iniciativa proposta pelo vereador Jota Mattos. A cerimônia, realizada no Plenário da Câmara, reuniu a comunidade que nutre um profundo apreço por essa arte.

O Dia 3 de agosto é internacionalmente reconhecido como o Dia do Capoeirista, e não poderia haver maneira mais adequada de celebrar essa data senão honrando aqueles que dedicaram suas vidas a enriquecer e difundir a capoeira. Os mestres homenageados são verdadeiros ícones da tradição capoeirística, cada um com sua contribuição única para a promoção e preservação dessa rica herança cultural.

Os nove homenageados da noite são:

Claodeomir Castilho, conhecido como Mestre Zulú. José Aparecido da Cunha, cujo legado é eternizado como Mestre Guanabara. Wilson Vitor de Oliveira, Mestre Índio, que há anos inspira praticantes. Isaías Souza, ou Mestre Cabelo, uma figura respeitada na capoeira. João Batista Bezerra, também chamado de Mestre Tizil, que deixou sua marca. Juliano Aparecido, Mestre Juliano, contribuindo com sua expertise. Fábio de Souza, o Mestre Fábio Piaba, cujo trabalho continua vivo. Mauro Jesus, Mestre Maurão, que deixou sua influência na capoeira. Marcelo Paiva, reconhecido como Mestre Pipoca, que contribui significativamente.

A cerimônia não se limitou apenas à entrega das moções honrosas. Durante toda a semana, o hall de entrada da Câmara foi adornado com uma exposição contendo fotos e artigos que traçam um pedaço da trajetória de cada mestre homenageado, proporcionando um vislumbre da notável jornada de cada um.

Uma comovente homenagem “in memoriam” foi prestada ao Mestre Piaba, representado por seu filho, que recebeu um certificado da Federação Paranaense de Capoeira em reconhecimento ao legado de seu pai. O evento também contou com a participação do professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Edmundo Silva Novais, um estudioso notável da capoeira, que enriqueceu a cerimônia com uma exploração da história e significado por trás dessa arte fascinante.

A celebração alcançou seu ápice com uma envolvente roda de capoeira, onde a energia contagiante dessa manifestação cultural foi expressa de maneira vívida e autêntica.

Essa noite na Câmara de Vereadores de Cambé não foi apenas uma homenagem a mestres capoeiristas, mas também um tributo à resiliência, à cultura e ao impacto que a capoeira tem na comunidade. Através dessa honraria, a cidade reconheceu o valor inestimável da capoeira como um laço que une passado, presente e futuro.