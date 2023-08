MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2023

Tarcísio quer internato rural para morador de rua e usuário de drogas

Medida foi publicada no ‘Diário Oficial’ do Estado; desconhecido, modelo é ‘inovador’, segundo a Secretaria da Educação paulista. Medida foi oficializada no Diário Oficial. Modelo é desconhecido. Secretaria da Educação chama de “inovador”. Segundo a reportagem apurou, o projeto tem por objetivo oferecer às pessoas em situação de rua “moradia e condições de instrução de acordo com o seu nível de cognição”. O “desejo”, de acordo com o edital de seleção, é o de “contribuir com a sociedade”, de modo que a “população de rua possa aprender a desempenhar um ofício, praticá-lo e viver dele, bem como ser assistida em relação a cuidados básicos de saúde”. Ainda em desenvolvimento, a proposta não especifica se o governo Tarcísio construiria tais unidades nem define onde essas poderiam ser instaladas. O chamado da pasta comandada por Renato Feder afirma que se trata de um “grande projeto” e, em função da quantidade de pessoas em situação de rua no Estado, o público atendido precisará ser “segregado em categorias, como dependentes químicos, famílias e indivíduos”. HISTÓRICO. Escolas agrícolas não são novidade no Brasil. Há unidades em quase todos os Estados, mas destinadas justamente a moradores locais, ou seja, que já vivem em áreas rurais. E tais colégios normalmente não se destinam a atender apenas pessoas em situação de rua ou usuários de drogas. Também não têm como regra o modelo de internato. A proposta em desenvolvimento pela equipe de Feder, no entanto, parece ser complementar a outro projeto do governo Tarcísio: o de levar moradores de rua para trabalharem no campo. A intenção foi revelada em abril e batizada de “Saindo das Ruas”. De acordo com a ideia, o Estado faria com que produtores rurais oferecessem trabalho e moradia a essa população. Em troca, o governo se comprometeria a comprar parte da produção para seus projetos sociais. INOVAÇÃO. Ex-secretário de Educação do Paraná, Feder tem apostado em “inovações” ao comandar a rede pública paulista. Na semana passada, o secretário abriu mão de receber 10 milhões de livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação (MEC) para todo o País há décadas. Os alunos do ensino fundamental 2 (6.º ao 9.º ano) e também do ensino médio deixarão de usar livros impressos. A medida entrou na mira do Ministério Público. NOTA: Como explicar para o poder, ” O Tiranossauro Rex – jurídico petista”, que o futuro chegou?

O ESTADO DE S.PAULO

Lira define agenda da Câmara, mas deixa regra fiscal de fora

Propostas vão de teto para os juros a taxas diferentes nas compras

Crédito rotativo opõe bancos ao varejo

Lucro da Petrobras tem queda de 47% no trimestre

Pedro Doria: A roupa nova do hacker

Bradesco lucra R$ 4,5 bi, queda de 35,8% em um ano

‘Erro foi pequeno, mas a gente levou a sério’, diz sócio do Pátria

‘Não acho ruim um calendário de emendas’

Mercado já avalia corte de 0,75 ponto para a Selic

Pacheco critica STF por decidir sobre descriminalização das drogas

PF ataca caça ilegal de onça e biopirataria

Amazônia registra queda anual de 7,4% no desmate, mas Cerrado tem recorde

O GLOBO

Rio terá ICMS menor para estimular voos do Galeão

‘A bola está com a Changi’, diz Márcio França

Dólar comercial tem valorização de 1,96%, a R$ 4,89

Lupi defende redução no teto do consignado do INSS

Indicação de mais cortes de 0,5 ponto visa conter ‘euforia’, dizem analistas

Haddad defende reforma para acomodar Centrão

Lira afirma que não há data definida para votar o arcabouço

Queda artificial dos combustíveis terá custo para Petrobras e Brasil

Câmara tem dever de restaurar texto da regra fiscal

Suspeito de ser o maior grileiro da Amazônia é preso

Estatal vai distribuir R$ 15 bi em dividendos, redução de 39%

Lucro menor na Petrobras: Com nova política de preços e petróleo mais barato, ganhos recuam 47% e somam R$ 28,7 bi

FOLHA DE S.PAULO

Preocupação com fiscal some de comunicado do Copom

Dólar dispara após corte mais agressivo no juro

Mudança em regra de remuneração reduz dividendos em R$ 5 bi

Lucro da Petrobras cai 47% com petróleo mais barato e nova política

André Roncaglia: Rico empresta a juros ao Estado o dinheiro que não pagou em tributos

Lira Entrega ao Senado Texto da Reforma Tributária

Regra de fundo exclusivo é anomalia, diz Haddad

Caixa lança incerteza sobre repasse de R$ 12 bi à União

Putin descarta agora moeda comum do Brics sugerida por Lula

Ruralistas se unem à bancada da bala contra decreto de armas

VALOR ECONÔMICO

Mercado vê queda maior da Selic e dólar sobe 2%

Comportamento dos juros futuros desafia decisão do BC de indicar novos cortes de 0,5 p.p.

Precatórios desafiam Orçamento de 2027

Passivo de precatórios estimado pelo Tesouro Nacional para ser pago em 2027 é R$ 199,99 bilhões, valor que consumiria o espaço das despesas não obrigatórias do Orçamento

Carf isenta empresa de sucessão em caso de transferência de ativo

Precedente afasta a responsabilidade de uma empresa de pagar débitos tributários de outra, após reorganização societária chamada de “drop down”

Petrobras apura lucro 47% menor no 2º trimestre

A receita de vendas da estatal caiu 33,4%, para R$ 113,840 bilhões, e Ebitda ajustado recuou 42,3% frente ao 2 trimestre de 2022, para R$ 56,690 bilhões

Programa prevê US$ 120 bi para a recuperação de áreas degradadas

A ideia é que os recursos sejam usados para a recuperação de 40 milhões de hectares, e assim aumentar em 77% a área cultivada no país, hoje de 52 milhões de hectares

Depois do juro, falta melhorar a produtividade

Crescimento de longo prazo é um fenômeno mais de oferta do que de demanda

Esgoto coletado sem tratamento ‘enche’ mais de 1 milhão de piscinas olímpicas

‘Esgotômetro’ mostra que coleta de rejeito sanitário se limita a 55,8% do volume produzido no país, dos quais grande parte não é tratada, aponta instituto

Cidades pedem prazo para população em situação de rua

Frente Nacional de Prefeitos vai a Alexandre de Moraes e alega falta de recursos para atender determinação do STF em 120 dias

Transição energética esbarra na falta de regulamentação

Sem coordenação pelo governo, ao menos 10 projetos de lei discutem regras para fontes de energia alternativas e captura de carbono

Desmate zero não é consenso em cúpula de Belém

Evento pode criar espécie de Interpol dos países da região para combater crimes ambientais e de narcotráfico e um grupo de trabalho para estudar a criação de um Parlamento amazônico

Polícia Federal faz megaoperação contra grileiro

Acusado de invadir 27,5 mil hectares não foi preso porque estão sendo cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de verbas e bens

Argentina retém embarcação de empresa brasileira

Hidrovias do Brasil se recusa a pagar taxa que passou a ser cobrada pelo governo argentino

Pesquisa de petróleo na foz do Amazonas tem de seguir, diz Lula

Presidente vai na contramão da visão do Ibama e de Marina Silva e defende que Amapá pode seguir ‘sonhando’ com exploração

INSS terá falta de R$ 652 milhões em 2024

Verba para despesas discricionárias definida para o órgão no ano que vem é insuficiente até para manutenção de agências

Marco fiscal fica fora da pauta da próxima semana

Câmara deve se concentrar na discussão de projetos relacionados à infância, adolescência e educação

Omissão do Copom sobre arcabouço minimiza barganha do Centrão

Lira deixa marco fiscal para o fim da fila, mas Banco Central já dá matéria por aprovada

Campanha de Petro teve dinheiro de tráfico, admite filho

Nicolás Petro havia sido preso no sábado, sob a acusação de ter recebido uma doação de o equivalente a US$ 124 mil de um narcotraficante, após denúncia da ex-mulher

Sauditas estendem por mais um mês corte de 1 milhão de b/d na oferta de petróleo

O anúncio fez os preços do petróleo subirem ontem nos mercados internacionais. Em Londres, o barril do tipo Brent avançou 2,3% e fechou a US$ 85,14

Países da AL recebem mais remessas e aumentam dependência dos EUA

O crescimento mais forte dos envios foi o da Nicarágua, de 13% do PIB em 2019 para 20% este ano

Lula pressiona por regulamentação para entregadores

Intenção do presidente é abordar o tema em discurso na Assembleia da ONU em setembro, mas debate ainda parece longe do fim

Marinho costura limites à portabilidade do vale-refeição

Parlamentares e técnicos do Ministério do Trabalho se reunirão na terça-feira para estudar configuração do mecanismo

Prioridade da CSN é estancar expansão da dívida financeira

Companhia encerrou o segundo trimestre com 2,78 vezes na relação de dívida líquida sobre o Ebitda; meta do CEO, Benjamin Steibruch, é de 1,95 vez no final do ano

Lucro da LOG cai com venda de ativos

No seguno trimestre, a companhia se desfez de R$ 1,2 bilhão em propriedades, como parte do seu processo de reciclagem; isso teve efeito nos resultados financeiros

Setor de suco questiona incidência de contribuição ao Senar sobre exportação

CitrusBr, que é parte interessada no processo no STF, encomendou à Tendências Consultoria um parecer sobre o caso

Para recuperar pastagens, governo busca US$ 120 bilhões

Ministério da Agricultura apresentou o programa para recuperação de 40 milhões de hectares de pastos degradados a fundos soberanos na Ásia

Os fundos imobiliários ainda têm espaço para se valorizar?

De abril até agora, o Ifix teve uma apreciação de 16,33%, sendo que os ‘fundos de tijolo’ que compõem o índice tiveram uma apreciação de 20,45%

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO