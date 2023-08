TDAH é debatido na Câmara durante a 10ª Semana de Informação e Conscientização

Na tarde desta terça-feira, a Câmara Municipal de Cambé foi palco do primeiro evento da 10ª Semana de Informação e Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, celebra os 10 anos da Lei Municipal Nº 2.709, que instituiu a semana de discussão sobre o TDAH no município, realizada anualmente na primeira semana de agosto.

O plenário da Câmara ficou repleto de pais, professores e apoiadores da causa, que participaram de apresentações de dança e judô. No judô, os alunos do professor Marcelo Missaka realizaram uma apresentação, ao lado de alunos especiais atendidos pelo Sensei.

A Secretária de Educação, Estela Camata, ressaltou a relevância da Semana de Informação e Conscientização sobre o TDAH. Ela destacou: “São 10 anos da implementação da Lei, que foi criada aqui na Câmara, graças à Secretaria de Educação da época. Neste período, trabalhamos intensamente e queremos mostrar o que foi conquistado no passado e o que estamos alcançando atualmente com projetos nessa área”.

O tema deste ano é “Preconceitos, conceitos e alternativas educativas” e a programação é direcionada para professores, pais, alunos, Poder Público e a comunidade em geral. O objetivo do evento é promover discussões e reflexões sobre o TDAH, bem como outras temáticas relacionadas à educação especial. Para isso, estão sendo realizadas palestras, mesas-redondas, cursos, mostras de artes, compartilhamento de práticas educacionais, momentos de estudos e reflexões, além de propostas e encaminhamentos.

Em virtude dos 10 anos da Lei, está programado um ato público na Câmara Municipal. Além disso, a organização destacou a realização de um fórum, no encerramento do evento, que discutirá como as políticas podem ser ferramentas para combater a violência, especialmente além dos muros escolares, para garantir a inclusão plena dos alunos no ambiente escolar. Durante o fórum, será elaborada uma carta pública de Cambé, em reconhecimento ao enfrentamento à violência.

O evento anual representa um importante espaço de diálogo e aprendizado para toda a comunidade, contribuindo para a conscientização e apoio a pessoas com TDAH, bem como para aprimorar práticas inclusivas nas escolas e na sociedade.

