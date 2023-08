Atletas do Cambé Vôlei se unem em campanha solidária em prol dos acamados do município

As jogadoras do Cambé-Vôlei estão demonstrando seu espírito solidário ao aderirem à “Campanha Atleta Solidária”. A iniciativa consiste em cada atleta contribuir com 1 item de alimento não perecível em parceria com o Instituto InterCement para apoiar o projeto “Acamados Mais Amados”, que se dedica a auxiliar os acamados da região.

A ação, que visa promover a solidariedade e empatia entre as atletas, acontecerá no período de 1º de agosto a 11 de agosto de 2023. A entrega dos alimentos será realizada no dia 12 de agosto, durante o encerramento do “Festival Recreativo de Voleibol”, evento que promove a interação e o desenvolvimento esportivo das jovens atletas.

Os pontos de arrecadação dos alimentos serão os Polos de Treinamento João de Deus Almeida, localizado no Centro da cidade, e João Afonso dos Santos, no Jardim Santo Amaro. A comunidade é convidada a participar dessa nobre causa e colaborar com a doação de alimentos não perecíveis.

A iniciativa busca fortalecer os laços da equipe de vôlei feminino de Cambé e incentivar a responsabilidade social entre as atletas. Além disso, a campanha contribuirá significativamente com o Instituto InterCement, que realiza um trabalho essencial para os acamados da região, levando apoio e auxílio aos que mais precisam.

O Cambé-Vôlei e o Instituto InterCement acreditam que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta para promover ações solidárias e causar um impacto positivo na comunidade. Juntos, atletas e comunidade podem fazer a diferença na vida daqueles que necessitam de auxílio e carinho.