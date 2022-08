Caminhão bate em muro de posto de combustível em Cambé

O motorista de um caminhão sofreu um mal estar, perdeu o controle da direção e acabou batendo contra um muro de um posto de combustível localizado as margens da rodovia.

Um acidente de trânsito foi registrado durante a manhã desta terça-feira (30/08), na alça que dá acesso da Rodovia BR-369 para a Avenida Brasil em Cambé.

“Se não fosse o muro, ele poderia ter atingido o estabelecimento e causado danos de grande monta, inclusive ter ferido outras pessoas”, disse um trabalhador ao Portal Cambé e que presenciou o acidente.

O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para ser melhor avaliado.

Fotos: Evandro Gama