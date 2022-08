Farmácias São João inaugurou sua terceira unidade na Avenida Brasil em Cambé

Inaugurou em Cambé nesta terça-feira (30/08), a terceira unidade da maior rede de farmácias do sul do Brasil: a Farmácias São João, a quarta maior rede varejista farmacêutica do Brasil e a maior do sul. O estabelecimento conta com amplo estacionamento do supermercado e está localizada na Avenida Brasil, 963, na Vila Salomé, anexo ao Supermercado Cidade Canção.

O coordenador Da Rede na região Norte do Paraná, Alex Delfim, explica que o grupo tem a maior distribuidora própria disponível e, por isso, pode oferecer preços mais acessíveis e medicamentos de alto custo em até 48h.

A estrutura da farmácia dispõe de um mix de mais de 10 mil itens, entre medicamentos, perfumaria, beleza, pets e muito outros produtos para atender toda população.

Na farmácia, o cliente pode encontrar uma linha completa de dermocosméticos, conveniência, brinquedos, linha pet e bazar, além de salas para procedimentos farmacêuticos com verificação de pressão, glicose, colesterol, temperatura, teste de gravidez e colocação de brincos.

A São João também oferece os testes rápidos para detecção da covid-19 em todas as cidades onde está presente.

Os presente na inauguração foram agraciados com brindes, pipoca, algodão doce e coquetel para os clientes. As primeiras 200 pessoas que comprassem produtos, cujo valor total atingisse no mínimo R$ 100,00, receberiam cashback (valor de volta) de R$ 25,00.

“Nós da Farmácia São João estamos muito felizes com esse momento. Inauguramos a nossa outra unidade há poucos meses e hoje é a segunda unidade a pedido da população de Cambé e principalmente da região. Vale a pena vir conferir a nossa loja, um espaço amplo, moderno, uma loja muito importante para a nossa empresa. A Farmácia São João é do estado do Rio Grande do Sul, mas vem em franca expansão no Paraná, são mais de 70 lojas”, disse Alex Delfim ao Portal Cambé.

A unidade ainda conta com o Crédito Fácil São João, crediário próprio para compras que podem ser parceladas em até seis vezes, além de acesso a Wi-fi grátis e 10 vagas de estacionamento.

Estiveram presentes, além do coordenador Alex Delfim, também os colaboradores da filial, o Prefeito Conrado Scheller, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cambé, David Garcia e a comunidade. A Inauguração se deu com a presença do Padre Cristiano Rodrigues de Jesus, na tradicional benção de abertura das lojas.

A Rede de farmácias vem apresentando grande crescimento na cidade e ganhando espaço pela qualidade no atendimento e serviços prestados.

A loja de nº 01 está localizada na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 31, no Conjunto Castelo Branco (em frente ao Max Atacadista). A loja de nº 02 está localizada na Rua da Luz, nº 270, no Jardim Morumbi (em frente ao Super Golff).