Campeonato Paranaense de Handebol e Eventos Esportivos Agitam Cambé

O município de Cambé está em destaque no cenário esportivo do Paraná. Neste final de semana, um atleta cambeense participará da quarta etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Masculino, categoria livre, que será realizado na cidade de Toledo.

Além disso, Cambé estará representada na fase final da categoria B dos Jogos Escolares do Paraná. A equipe de handebol masculino do CAIC está classificada para a competição que ocorrerá em Campo Mourão nos dias 13 e 14 de julho.

Os Jogos Abertos de Cambé continuam com a sua 41ª edição, realizando partidas nesta quarta-feira em diversos locais: Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, Ginásio do Ana Rosa, Ginásio do Jardim Santo Amaro e HTC. As competições também incluem modalidades como truco e sinuca, que estão sendo disputadas no Coroné Bar, além do vôlei de praia no Ravena Beach.

A 9ª edição da Olimpíada dos Idosos prossegue nesta quarta-feira, dia 10, com partidas de vôlei câmbio a partir das 14:00 no Ginásio do Jardim Silvino. Na quinta-feira, dia 11, no Centro de Convivência do Jardim Novo Bandeirantes, ocorrerá a dança de salão às 14:00.

O Campeonato do Novo Bandeirantes terá as oitavas de final disputadas neste domingo. No campo do Novo Bandeirantes, os confrontos serão entre Resenha e Semisete, GM e América, Grêmio e Unidos Silvino. A rodada começa às 8:45 no Centro Esportivo Castelo Branco. No campo 2, os jogos serão entre Bayer e Candé, Galaxy e Manchester, Juventude e Camisa 10, e Cambé City. No campo do Jardim Silvino, os duelos serão entre Cartola e Oficina, Nízio, Guaporé e Batista. Todos os jogos desta fase são eliminatórios.