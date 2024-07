Polícia Civil do Paraná realiza Operação Sínis em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na manhã desta quarta-feira (10/07/2024), a Polícia Civil do Paraná, por meio da delegacia de Cambé, deflagrou a Operação Sínis, cumprindo mandados de prisão e apreensão nos bairros Jardim Tupi e Monte Alto.

A operação é fruto de uma investigação detalhada sobre o caso de um corpo encontrado em uma plantação de soja no Jardim Santa Izabel, em Cambé, na manhã de quarta-feira, 27 de março de 2024. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Um trabalhador que passava pelo local encontrou o corpo e, a princípio, achou que o homem estava dormindo. Ao perceber que estava morto, acionou a Polícia Militar.

O homem, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, tinha diversas passagens pela polícia por tráfico, furto e receptação. Inicialmente, a informação recebida pela polícia sugeria um caso de suicídio. No entanto, após constatar o óbito, foi necessária a intervenção da Polícia Civil e do perito da criminalística. O corpo do homem apresentava um fio em volta do pescoço, indicando possível homicídio.

Significado da palavra “Sínis”

A palavra “Sínis” faz referência a um personagem da mitologia grega, conhecido como um bandido que aterrorizava a região de Corinto. Ele era famoso por capturar viajantes e matá-los de forma brutal, destacando-se pela sua crueldade. A escolha deste nome para a operação policial simboliza a luta contra o crime e a crueldade presentes nas atividades ilícitas desmanteladas.

Resultados da Operação Sínis

Como resultado da Operação Sínis, dois homens foram presos. Além disso, a operação culminou na apreensão de uma arma, munições e uma grande quantidade de drogas, desarticulando uma rede criminosa atuante na região.