Férias escolares: confira opções de programas para se fazer com as crianças neste período!

Royal Plaza Shopping Entre os dias 10 (terça-feira) e 20 de julho (sábado), tem a “Oficina das Emoções”, ação organizada pelo Shopping, onde os participantes poderão se divertir entrando em contato com as próprias emoções.

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A equipe da Ethernia Recreação e Lazer disponibilizará atividades e brincadeiras lúdicas divididas em 9 oficinas onde as emoções serão expressadas de forma divertida: tédio (com jogos e brincadeiras), tristeza (mural do encorajamento), alegria (cartões da felicidade), raiva (pinturas expressivas), nojo (oficina de slime), vergonha (espelho da auto estima), ansiedade (oficina de stress ball), inveja (mural da gratidão), nostalgia (cápsula do tempo) e medo (caixa misteriosa).

Destaque para a “Cápsula de Nostalgia”, em que as crianças criam uma cápsula e adicionam boas memórias para lembrar no futuro e para a “Caixa Misteriosa”, em que os participantes desafiam o medo ao colocar a mão dentro da caixa sem saber o que tem dentro.

As oficinas acontecem das 11 às 17 horas, no Espaço de Eventos no piso térreo. As vagas são limitadas e os circuitos têm meia hora de duração.

Serviço:

Oficina das Emoções

Dias 10 a 20 de julho

Horário: das 11 às 17 horas

Local: Espaço de Eventos no piso térreo do Royal Plaza Shopping

Contato: (43) 3315-1818

www.royalplazashopping.com.br

Catuaí Shopping- Garden Kids

Programação especial de férias no Shopping acontece até 23 de julho com passaporte de valor promocional a R$ 49 por dia para quem adquirir antecipadamente

O Garden Kids – Parque Infantil do Catuaí Shopping que atende crianças de 1 a 10 anos – preparou uma Colônia de Férias que vai funcionar até o próximo dia 23 de julho.

Durante este período, o parque abre das 10h às 22h como nos dias comuns, mas oferece recreação e lanche das 13h às 19h (de segunda a sexta), já incluso no valor do passaporte, que pode ser adquirido antecipadamente no site do parque por R$ 49,00 ou na bilheteria por R$ 69,00.

As duas opções dão direito à criança de sair e voltar quantas vezes quiser durante o dia e inclui atividades como pintura facial, brincadeiras para diferentes faixas etárias, oficinas criativas e educativas, além do próprio ambiente, que já é um convite para o brincar livre. O passaporte antecipado pode ser adquirido em www.ingressos.gardenkidslondrina.com.br.

Parque T-Rex

Outra opção para as férias das crianças no Catuaí é o Parque T-Rex, que foi reestruturado para atender de variadas formas. No T-Rex Pool é possível acessar a gigante piscina de bolinhas pelo valor de R$ 50. Ao adquirir o ingresso para o T-Rex Jump, é possível acessar uma área com cama elástica, brinquedos infláveis e interativos, também pelo valor de R$ 50. Já o T-Rex Tour proporciona um passeio ao mundo dos dinossauros, com réplicas das espécies em tamanho gigante e curiosidades sobre elas. O tour tem valor de R$20.

Crianças até 7 anos devem estar acompanhadas de um adulto não pagante. Há opções de combos para quem quiser acessar mais de uma área do parque. Para entrar nos três ambientes, o valor único é de R$ 80.

Yuup Play

O Yuup Play tem uma grande variedade de brinquedos. No espaço que fica atrás da Praça de Alimentação 1, o parque traz atrações como inflável gigante dos dinossauros, bate-bate, time Jump (o primeiro brinquedo do Brasil), Kidplay, com uma piscina de bolinhas enorme, jogos de disco de mesa, máquinas de dança e de pegar pelúcias, entre outras atrações como simuladores de moto, de corrida e de aventura, como o Jurassik Park. Há equipamentos para bebês e crianças que não têm altura para os brinquedos coletivos. Os valores são individuais para cada atração e variam entre R$ 6 e R$ 12.

Shopping Catuaí Londrina

Rod. Celso Garcia Cid, 5600 – Gleba Fazenda Palhano

Londrina (PR). (43) 3142-1464

Aurora Shopping- Peça João e Maria aos domingos

“Aurorinha de Teatro”, projeto cultural do Aurora Shopping Londrina que apresenta, nas tardes de domingo durante todo o mês de julho, um espetáculo teatral em seu Centro de Eventos. A garotada vai se divertir com “João e Maria”, que terá no palco a atriz e recreadora londrinense Dani Fioruci.

João e Maria é um conto de fadas muito conhecido, de autoria dos Irmãos Grimm, que representa um mundo de magia e encantamento, mas também de enfrentamentos das dificuldades e encorajamento.

As sessões do “Aurorinha de Teatro” serão realizadas sempre aos domingos de julho, às 15h30, no Centro de Eventos do Aurora Shopping.

Serviço: “Sessão Aurorinha de Teatro”

Local: Centro de Eventos do Aurora Shopping Londrina – 4º piso

Data: Domingos, às 15h30

Classificação Livre

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/joao-e-maria-teatro-infantil/2524626

Valores: R$ 20,00 Inteira | R$ 10,00 Meia-entrada* (todos os entrantes pagam ingresso, crianças e adultos) .

Tem programação para entreter as crianças nestas férias que não estão neste resumo? Mande sua sugestão pelo instagram @belamanchete .