Polícia Militar de Cambé Prende Suspeito de Homicídio Durante Ocorrência de Violência Doméstica

Na tarde do dia 8 de julho de 2024, às 12h55, a equipe RPA, pertencente à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11⁰ CIPM) do 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM), deslocou-se para atender uma ocorrência de violência doméstica em Cambé, Paraná. Ao chegar ao local, a equipe fez contato com a suposta vítima, que informou que não havia acionado a polícia e que a situação se tratava apenas de uma discussão com seu marido, que já havia saído para trabalhar.

No entanto, os policiais perceberam a presença de um homem próximo à porta da residência, que tentou se esconder ao notar a presença da equipe policial. Reconhecendo o indivíduo como alguém contra quem havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio, a equipe deu voz de prisão e utilizou algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

O suspeito preso é acusado do homicídio de Carlos Alexandre Talarico, ocorrido na noite do dia 12 de agosto. A vítima, de 40 anos, estava sentada em frente ao bar de seu irmão, no Jardim São Paulo, quando foi surpreendida por um indivíduo armado que efetuou diversos disparos, resultando na morte de Talarico.

A operação destaca a prontidão e a eficácia da Polícia Militar do Paraná em responder a ocorrências e cumprir mandados judiciais, garantindo a segurança pública e a justiça.