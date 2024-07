Entrevista com Paulo Soares: Pré-Candidato à Prefeitura de Cambé

0:00

Na sexta e última entrevista da série com os pré-candidatos à prefeitura de Cambé, Silvio Rodrigues conversou com Paulo Soares, abordando temas cruciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Saúde Pública

Paulo Soares destacou a insatisfação generalizada da população de Cambé com a qualidade dos serviços de saúde. Ele criticou a gestão atual pela falta de manutenção das estruturas públicas e enfatizou a necessidade de um atendimento humanizado e de qualidade. Soares prometeu priorizar a saúde em seu plano de governo, propondo melhorias na UPA e no SAMU, além de garantir uma ambulância própria para Cambé.

Educação

Sobre a educação, Soares ressaltou a importância de investimentos em creches e educação básica. Ele criticou a atual gestão pela falta de apoio aos professores e pela má gestão das creches, defendendo a necessidade de uma educação integral e inclusiva. Soares também destacou a necessidade de um centro de referência para autismo em Cambé.

Segurança

No tema segurança, Soares defendeu a criação de uma guarda municipal para Cambé, argumentando que a segurança pública deve ser tratada com seriedade e que a guarda municipal seria uma aliada importante da polícia militar. Ele também sugeriu a instalação de um posto avançado da polícia na região de Santo Amaro para melhorar a eficiência no atendimento.

Infraestrutura

Soares criticou duramente a gestão atual pela falta de planejamento e execução de obras de infraestrutura. Ele destacou problemas como a duplicação da Estrada da Esperança e a inadequação das ciclovias em áreas congestionadas. Soares propôs a desburocratização e a criação de um ambiente favorável para investimentos, visando a melhoria da infraestrutura da cidade.

Geração de Empregos e Moradia

Sobre a geração de empregos, Soares enfatizou a importância da capacitação profissional e da atração de empresas para Cambé. Ele também abordou a questão da moradia, defendendo a necessidade de um ambiente favorável para investimentos em habitação e criticando a burocracia que dificulta o desenvolvimento de novos projetos habitacionais.

Cultura

No tema cultura, Soares criticou a fusão das secretarias de cultura e educação, argumentando que isso prejudicou o desenvolvimento cultural da cidade. Ele defendeu a criação de festivais de música e teatro, além de pontos de cultura nos bairros para promover a inclusão cultural.

Encerramento

Paulo Soares finalizou a entrevista agradecendo a oportunidade de falar com a população de Cambé e reafirmando seu compromisso com a cidade. Ele destacou a importância de romper com os paradigmas da velha política e trabalhar para transformar a realidade dos cidadãos de Cambé.

Para mais informações e detalhes sobre as propostas dos pré-candidatos, acesse o Portal Cambé.