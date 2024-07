Entrega das Medalhas de Mérito no 3º Grupamento de Bombeiros do Paraná é Realizada em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na tarde de ontem, quinta-feira, ocorreu no Corpo de Bombeiros de Cambé a entrega das Medalhas de Mérito, uma honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, especificamente pelo 3º Grupamento. Essa medalha destina-se a reconhecer indivíduos, sejam eles bombeiros ou civis, que prestaram serviços relevantes e contribuíram significativamente para as atividades e a missão do Corpo de Bombeiros na região.

A solenidade foi realizada no quartel de Cambé e contou com a presença de militares de toda a regional, incluindo Londrina, Bandeirantes e Arapongas, além de autoridades civis. A tenente Marynara explicou a importância da medalha e a abrangência do evento, destacando que não é exclusivo de Cambé, mas de toda a área atendida pelo 3º Grupamento.

Segundo a tenente Marynara, a Medalha de Mérito é uma honraria máxima para os militares, concedida uma vez por ano àqueles que realmente se destacam e contribuem para o Corpo de Bombeiros. A escolha de Cambé como sede do evento deve-se à excelente estrutura do quartel local, considerado um dos melhores da região.

Durante a cerimônia, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, foi um dos agraciados com a medalha, em reconhecimento ao apoio prestado ao Corpo de Bombeiros. A tenente Marynara destacou que a presença de diversas autoridades civis reforça a importância do evento e a colaboração entre a comunidade e os bombeiros.

A entrega das Medalhas de Mérito é um momento festivo e de grande simbolismo para o 3º Grupamento, reconhecendo os esforços de quem trabalha para salvar vidas e proteger a comunidade. A cerimônia destacou a dedicação dos bombeiros e a importância da colaboração civil para o sucesso das operações de segurança pública.