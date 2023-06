Caneta emagrecedora vira polêmica em todo o Brasil

A “febre” que aparentava movimentar somente as redes sociais foi parar na vida offline e, passou de medicamento usado para a diabetes Tipo 2 para uma alternativa de emagrecimento, estamos falando das “canetas emagrecedoras” que são aplicadas na barriga e já está em falta em algumas farmácias.

Segundo a nutricionista e especialista em fitoterapia, Anne Kamilla, a tal da “caneta emagrecedora” promove sensação de saciedade e, por isso, faz os usuários comerem menos, com isso, o sucesso. “As canetas emagrecedoras são à base de semaglutida que é uma substância que promove a mesma ação do hormônio GLP-1, produzido no intestino e que regula a glicemia, além das respostas de saciedade”. Porém, ainda de acordo com Anne Kamilla, por mais que a caneta emagrecedora seja vendida sem receita médica nas farmácias, ela continua sendo um medicamento, e seu uso indiscriminado pode causar problemas. “

Já surgiram novas versões da caneta e voltadas especificamente para o tratamento da obesidade, onde a semaglutida é o princípio ativo central, mas ainda de acordo com a nutricionista Anne, o ideal é que as pessoas que buscam este tipo de alternativa para perder peso, estejam em acompanhamento médico. “Todo medicamento tem uma razão de ser, possui indicações presentes na bula, assim como os efeitos colaterais. Portanto, é preciso ter acompanhamento médico para que você não corra risco desnecessário. O uso off-label, ou seja, a parte do que é indicado na bula de algum remédio é contraindicado para quem quer emagrecer com saúde”.

“Sim, o medicamento usado pro quem tem ansiedade, compulsão alimentar ou desgulação hormonal pode ser um complicador, pois ao parar de consumir a caneta emagrecedora, essas situações podem voltar e a sensação de fome pode dobrar,e o peso automaticamente também aumenta”, alerta a nutricionista, Anne.

Anne Kamilla, alerta que é possível emagrecer com saúde , sem passar fome. “ Precisamos entender que é possível emagrecer quando nos organizamos, ou seja, quando colocamos essa ideia como centro em nossa vida e adequamos o contexto para isso. É possível fazer um bolo atualmente gostoso e não necessariamente repleto de calorias, como um bolo de laranja com farinha integral. Em minhas redes sociais deixo várias receitas práticas, saudáveis e com baixa caloria para as pessoas. É preciso decisão e organização, como afirmei , pois o ideal também é reservar um tempo para alguma atividade física”.

