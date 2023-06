Sport vence o Londrina de virada e sobe na tabela da Série B

O Sport conseguiu uma importante vitória de virada contra o Londrina, por 2 a 1, em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorreu no Estádio do Café e teve Gabriel marcando para o Tubarão, enquanto Vagner Love foi o responsável pela reação do Leão da Ilha, balançando as redes duas vezes.

O Londrina abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo, aproveitando uma cobrança de escanteio, com Gabriel mostrando oportunismo na área e acertando o canto do gol. Apesar de estar em desvantagem, o Sport teve as melhores chances, porém, falhou na hora de finalizar, não conseguindo buscar o empate nos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, o Sport retornou ao campo com uma postura ainda mais agressiva. Aos 21 minutos, o Leão da Ilha respondeu ao Londrina e empatou a partida após uma cobrança de escanteio, com Vagner Love igualando o marcador. Nove minutos depois, o centroavante recebeu a bola dentro da área, driblou a marcação e venceu Frigeri, virando o placar e garantindo a vitória para a equipe pernambucana.

Com o resultado, o Londrina estacionou nos dez pontos e ocupa a décima quarta colocação na tabela. Já o Sport ganhou três posições e agora ocupa o sexto lugar, com 17 pontos conquistados.

A agenda dos dois times continua movimentada, e ambos voltarão a campo na quarta-feira. O Londrina enfrentará o Sampaio Corrêa, às 19h, no Castelão, enquanto o Sport receberá o Avaí, também às 19h, na Ilha do Retiro. Ambos os confrontos são válidos pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro.