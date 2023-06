MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 04 DE JUNHO DE 2023

DEMOCRACIA E ECONOMIA

Normalidade institucional importa mais que desempenho do PIB; alternância de poder minimiza erros no longo prazo. Dadas as tensões políticas e institucionais que se acentuaram nos últimos anos, será particularmente doloroso —e perigoso— que nova etapa de retrocesso econômico afete diretamente o bem-estar da sociedade brasileira. O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), infelizmente, tornou esse risco mais elevado.

A aposta na hipertrofia estatal como meio de resolução de conflitos e carências, que desde antes da posse se traduz em aumento contínuo e insustentável do gasto público, dificulta o controle da inflação, a queda dos juros e, logo, a retomada do crescimento da produção e da renda em bases duradouras.O novo regramento orçamentário, que tramita no Congresso com o aval das forças fisiológicas, estabelece apenas limites débeis ao avanço da despesa, sem oferecer uma perspectiva confiável de contenção da dívida pública, hoje já em patamares exagerados para uma economia emergente.Pelo panorama que se desenha à frente, ou haverá arrocho desmesurado da carga tributária ou nova escalada do endividamento. Nas duas hipóteses, o investimento e o emprego tendem a ser sufocados. Uma quadra de mediocridade já seria um infortúnio para um país cuja renda per capita ainda é menor que a de dez anos atrás. Há mais perigos, porém. Lula ensaia promover uma contrarreforma dos avanços renegados pelos ideólogos de seu partido. Assim se dá com o assédio obsessivo à autonomia do Banco Central, que favoreceu uma troca de governo sem maiores solavancos financeiros —em contraste, aliás, com a explosão do dólar e dos juros de 2002, na primeira conquista presidencial do petista.Não satisfeito em interromper privatizações, o mandatário busca reaver o controle da Eletrobras, sabota a legislação que profissionalizou a gestão das estatais e enfraquece as agências reguladoras.Com o mesmo ímpeto estatizante, corporativista e clientelista, investe contra o marco legal do saneamento, instituído na tentativa de universalizar um serviço ao qual cerca de 100 milhões de brasileiros vergonhosamente ainda não têm acesso, reflexo do modelo estatal que vigorou por décadas até 2020.Políticas de subsídios a empresas, concentradoras de renda e geradoras de ineficiência, são ressuscitadas a pretexto de fortalecer a indústria nacional. O incentivo à volta de carros supostamente populares acrescenta um tom tragicômico à agenda passadista.Tudo considerado, entretanto, os desmandos econômicos não podem obscurecer o retorno à normalidade institucional com a eleição de Lula… (EDITORIAL FOLHA)

O ESTADO DE S.PAULO

Magalu encolhe e perde ‘um Bradesco’ em valor de mercado em três anos

Revisão de Plano Diretor opõe especialistas e o mercado imobiliário

J. R. Guzzo: Mais um deboche

Jornada de 4 dias é melhor para o clima. Projeto-piloto será feito no Brasil

Vigente em 72 cidades, tarifa zero deve dominar eleições de 2024

Queda da taxa de antalidade traz novos desafios para a economia

Governo quer reonerar diesel para baratear carro

Biometria facial abre nova era nos pagamentos

Volta de tributos do diesel pode bancar o programa

O GLOBO

‘ Quando Lula Fala Sem Roteiro, Erra. A Questão é Quantas Vezes ele Poderá Errar’

Em critica com Câmaraa, Lula vê ‘garantia’ ao Senado e no STF

Sem roteiro Lula erra

Tecnologia avança para garantir ‘bebês’ perfeitos

Um enigma de década legado das Jornadas desafia a ciência política

FOLHA DE S.PAULO

Democracia e economia

Fraudes em pedido de reembolso são as que mais preocupam

Empresas demitem funcionários que burlam regras dos planos de saúde

Empresários trocam mercado de grãos por ovos orgânicos

Dar a mão para não perder o olho – Brasil Conservador no espelho do Congresso

Para além das surpresas do PIB no 1º Trimestre

Em reação a projeto de lei, Meta vai bloquear notícias

Defensores do marco temporal citam segurança jurídica, e críticos, grilagem

SP vai oferecer exoesqueleto para tratamento de paraplégicos

Lei das S.A. pode punir administradores em caso de fraude

Lira mostra força, e Lula sofre pressão por espaços a PP, Republicanos e até PL

PF identifica comissionado do MEC em caso de compra de kit robótica

Congresso hostil expõe fracasso de Lula em apelo por voto na esquerda

Lira sugeriu a petista mais Brasil e menos América Latina