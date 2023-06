Capotamento na Rodovia PR-445 deixa duas mulheres feridas em Cambé

Na noite deste sábado, um capotamento ocorreu na PR-445, próximo ao Parque Residencial Manela, em Cambé. O veículo envolvido no acidente era um HONDA/CITY EX FLEX de cor prata. A condutora do veículo, Railda Relva dos Santos, de 43 anos, saiu praticamente ilesa com poucas escoriações do acidente, porém a passageira Maria Amélia Vieira dos Santos, de 80 anos, sofreu ferimentos na face. Os socorristas do Siate prestaram pronto atendimento médico à passageira ferida e encaminhou as duas para Santa Casa de Cambé. Segundo relatos, o carro estava se deslocando no sentido Londrina/Cambé quando a motorista perdeu o controle da direção, resultando no capotamento. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias exatas do acidente. Entrevistamos o Sargento De Paula do Corpo de Bombeiros e o Sargento Junior da Polícia Rodoviária Estadual para obter mais informações sobre o ocorrido.

