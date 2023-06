Motociclista fica ferido em acidente na marginal da PR-445 em Cambé

No final da tarde deste sábado, um acidente de trânsito ocorreu na marginal da PR-445, próximo ao Posto Trevo, no Parque Residencial Manela, em Cambé. Um motociclista identificado como Diego Moisés Mariano, de 34 anos, sofreu ferimentos moderados no incidente.

Diego conduzia uma motocicleta HONDA/CG 160 START, de cor preta, no sentido Cambé / Londrina, quando ao entrar na alça de acesso da marginal, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um automóvel FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, de cor cinza.

O impacto resultou em um ferimento corte contuso na região da face de Diego, que foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico. Os socorristas do Siate prestaram os primeiros socorros no local do acidente.

Foto: DuarteNews