Polícia prende trio após perseguição e recupera veículo roubado em Cambé

Na tarde de sexta-feira, dia 02/06/2023, uma equipe policial realizava patrulhamento na Rodovia BR369, em Cambé, quando avistou um veículo Palio com os vidros escurecidos. Suspeitando da situação, os policiais decidiram fazer uma abordagem preventiva.

Ao solicitar a abertura dos vidros, o condutor do veículo acelerou bruscamente, colocando em risco a segurança dos transeuntes e demais veículos. Em uma fuga em alta velocidade, o motorista seguiu em direção à área urbana de Cambé, até colidir com o canteiro central. Abandonando o veículo, o condutor adentrou uma área de mata na tentativa de continuar a fuga a pé.

Durante a perseguição, os policiais conseguiram observar três homens adultos desembarcando do veículo, sendo imediatamente capturados pela equipe. Após a verificação da placa e dos sinais identificadores, constatou-se que o veículo era produto de furto na cidade de Floresta/PR. Além disso, as placas utilizadas no momento da abordagem pertenciam a outro veículo do mesmo modelo.

Os suspeitos foram conduzidos à autoridade policial em Londrina, enquanto o veículo foi encaminhado à central de flagrantes para as providências legais. A ação da polícia resultou na prisão do trio e na recuperação do automóvel roubado, demonstrando o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. Essa ação exemplar reforça o trabalho incansável das autoridades na luta contra o crime.