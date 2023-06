Estrada da Prata, que liga Cambé a Prado Ferreira, passará por obras de recuperação

Os moradores de Cambé que utilizam a PR-536, conhecida como Estrada da Prata, têm motivos para comemorar. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) confirmou que a via passará por obras de recuperação, atendendo a um pedido do prefeito Conrado Scheller. A notícia é muito aguardada pela população local, uma vez que a estrada se encontra em estado precário, com buracos e sinalização deficiente.

O trecho asfaltado da Estrada da Prata, que possui cerca de 12 quilômetros, será contemplado com as obras, as quais serão realizadas durante o segundo semestre deste ano. Essa iniciativa está inserida no Programa de Conservação de Pavimentos e envolverá recapeamento, reconstrução nos locais com buracos e micro pavimentação. Ao final das obras, toda a sinalização da rodovia será refeita, proporcionando maior segurança aos usuários.

A recuperação da Estrada da Prata é um compromisso assumido pelo prefeito Conrado Scheller e uma reivindicação antiga da população. Scheller destacou a importância da via para Cambé e ressaltou os esforços empreendidos em parceria com o governo estadual para sensibilizar o DER e o governo do Estado, resultando na autorização das obras. O prefeito expressou sua satisfação com o resultado alcançado, afirmando que em breve Cambé contará com uma nova Estrada da Prata.

A Estrada da Prata é uma via que atravessa importantes propriedades rurais e cooperativas no município de Cambé. As obras são amplamente apoiadas pela população local, que há tempos anseia por melhorias. O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o governo estadual e Cambé, enfatizando que a comunidade está sendo lembrada.

O pedido de manutenção da estrada e recuperação da rodovia foi acompanhado de um abaixo-assinado contendo mais de 130 assinaturas da comunidade da Estrada da Prata. Dentre os signatários, encontra-se a dona de casa Neide Marcelino, que ressaltou a necessidade das obras diante do intenso tráfego de caminhões pesados na região.

Marcos Zorzenon Alteia, engenheiro agrônomo que trabalha na unidade local da Cocamar desde 2006, também participou da mobilização do abaixo-assinado. Ele destacou como a condição precária da estrada impacta o custo do transporte na região, afetando o tempo de deslocamento e o desgaste dos veículos.

Para o prefeito Conrado Scheller, a confirmação das obras traz ânimo para continuar lutando pela pavimentação de toda a extensão da Estrada da Prata. Ele expressou sua gratidão e reforçou o compromisso de buscar