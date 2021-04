Capotamento deixa homem gravemente ferido na Estrada da Prata em Cambé

O motorista do veículo VW/GOL de cor prata com as placas de Cambé, conduzia o carro sentido CAMBÉ / DISTRITO DA PRATA quando perdeu o controle da direção, acabou subindo no barranco e capotou o mesmo.

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (03/04), por volta das 13h30, no KM 06 da Estrada da Prata em Cambé.

Os Socorristas do Siate, equipe médica do Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestarem atendimento às vítimas. Nilton Rocha de 44 anos, condutor do veículo, sofreu ferimentos graves e precisou ser intubado. Devido a complicações durante o atendimento, foi necessário o apoio do helicóptero do Samu para o encaminhamento ser mais breve até o hospital.

Os passageiros, Cláudio Guimarães Barbosa de 45 anos e Guilherme da Silva Machado de 30 anos, sofreram ferimentos considerados moderados e também foram encaminhados a hospitais da cidade de Londrina.

A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar de Cambé composta pelos Soldados Moreno e Fontana intensificou a segurança e preservou o local do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual confeccionou o boletim de ocorrência do acidente.

O trânsito nos dois sentidos da rodovia estadual ficaram interditados durante o atendimento.