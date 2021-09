Capotamento deixa mulher ferida em Cambé

W. D. S. S. de 29 anos estava em um veículo VW/NOVO GOL 1.0 CITY de cor prata quando acabou capotando no sentido CAMBÉ/LONDRINA.

Um acidente foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (27/09), por volta das 07h30, sob o Viaduto Madre Leonia Milito na entrada de Cambé.

De acordo com as informações, W. D. S. S. de 29 anos estava em um veículo VW/NOVO GOL 1.0 CITY de cor prata quando acabou capotando no sentido CAMBÉ/LONDRINA.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendida pelos Socorristas do Siate. Um grande congestionamento foi registrado no momento da ocorrência.

Apesar do susto, ela passa bem.