Um capotamento foi registrado na noite deste sábado (20) na rua Figueira, no jardim Leonor, zona oeste de Londrina. Um Toyota Corolla capotou após bater contra um Onix e ambos ficaram danificados. Após o acidente, houve uma briga generalizada no local e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo populares, os carros transitavam no mesmo sentido da via, o condutor do Corolla teria tentado realizar uma ultrapassagem proibida, bateu no Onix e em seguida perdeu o controle da direção. A causa real do acidente ainda será apurada pelas autoridades. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a rua foi isolada durante a ocorrência.

Um casal estava no automóvel capotado, recebeu atendimento do Siate e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. Já o motorista do outro veículo foi encaminhado por terceiros para uma unidade de saúde e não há informações sobre seu estado de saúde. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Foto e texto: Tarobá News