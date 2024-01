Capotamento na Alça de Acesso entre Av. Roberto Conceição e BR-369 Deixa Apenas Danos Materiais

Em um incidente surpreendente ocorrido hoje de manhã, um veículo Peugeot 208 capotou na alça de acesso que liga a Avenida Roberto Conceição à BR-369, na saída em direção a Rolândia. O acidente, que poderia ter tido consequências mais graves, resultou apenas em danos materiais.

Notavelmente, as integrantes do veículo saíram ilesas, um resultado atribuído ao uso correto do cinto de segurança. Esse fato reforça a importância das medidas de segurança no trânsito e o papel vital que o cinto de segurança desempenha na proteção dos ocupantes de um veículo em situações de acidente.

O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã, em um trecho conhecido por seu fluxo intenso de veículos.

Este incidente serve como um lembrete crucial para todos os motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança. Além disso, reforça a necessidade de uma condução cuidadosa, especialmente em áreas de acesso a rodovias, onde as condições de trânsito podem mudar rapidamente.